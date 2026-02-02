HUAWEI Mate X7 Test: Ultra-Premium-Foldable zum Premium-Preis

So bezeichnet der Hersteller sein Gerät als handwerkliches Meisterwerk, es werden sowohl ein immersives Erlebnis als auch eine makellose Performance versprochen. Dass das HUAWEI Mate X7 handwerklich hochwertig gelungen ist, könnt ihr schon beim ersten Anfassen bewerten. Und beim Punkt „immersives Erlebnis“ muss ich dem Hersteller ebenfalls zustimmen, denn es hat schon etwas für sich, wenn ihr ein Video, eine App oder bloß eine längere E-Mail plötzlich mit 8 Zoll Bildschirmdiagonale anschauen könnt anstatt im herkömmlichen Smartphone-Format. Wie es um die Performance steht, müssen wir erst im Rahmen des Testberichts feststellen. Daher legen wir los und packen das Foldable zunächst erst mal aus!

Der Elefant im Raum muss adressiert werden: Mit einem Startpreis von 2.099,- Euro positioniert sich diese neueste Innovation in einer Liga, in der es derzeit wohl nur mit dem Samsung Galaxy Z Fold7 konkurriert. Doch während die südkoreanische Alternative eher als klassische Geschäftslösung daherkommt, setzt das Mate X7 auf elegante Schlankheit und durchdachte Ingenieurskunst. Die offizielle Produktseite zeigt genau, worauf Hersteller HUAWEI stolz ist: zwei OLED-Displays mit atemberaubenden Helligkeitswerten von bis zu 3.000 Nits außen und 2.500 Nits innen, eine überarbeitete Triple-Kamera mit Ultra-Lighting-HDR-Technologie und ein komplett neues Gehäuse-Design, das wahrlich dünner und robuster geworden sein soll.

Der erste Eindruck

Die Verpackung wirkt hochwertig, und beim Öffnen offenbaren sich auch schon die ersten Vorteile: Eine Displayschutz-Folie ist bereits standardmäßig am Gerät angebracht, eine Schutzhülle mit Standfuß ist ebenfalls mit von der Partie und ein USB-C-zu-USB-C-Schnellladekabel gehört zum Standard. HUAWEI selbst scheint dieses Gerät als langfristiges Investment positionieren zu wollen. Das ist klar bei dem Preis, und der Eindruck verfestigt sich nach dem ersten Auspacken. Das Smartphone selbst liegt aufgefaltet in der Verpackung, das ist beeindruckend. Auch, wenn alles sehr schmal und filigran wirkt, sitzt die Falt-Mechanik derart präzise, dass man der Hardware-Expertise von HUAWEI wie gehabt nur Rosen streuen kann.

Das Gewicht von etwa 239 Gramm stört nicht, schnell wird das Foldable zum treuen Begleiter – es fühlt sich in der Hand solide an, ohne dabei aufzufallen. Die zwei neuen Farben Rot und Schwarz, beide mit veganem Lederfinish, sprechen visuell an und fühlen sich dabei griffig an. Besonders beim schwarzen Modell wird klar: Hier setzt Huawei auf zeitlose Eleganz. Zusammengeklappt mag man das HUAWEI Mate X7 von weitem mit einem regulären Smartphone verwechseln, da ist nichts bulkig und das Front-Display mit Rahmen ist extra schlank geraten. Optisch wie auch von der Handhabung her habt ihr so ein potentes Smartphone in den Händen, doch der größte Trick ist natürlich seine Faltbarkeit.

Das Mate X7, aufgeklappt

Ja, die ersten paar Male des Auf- und Zuklappens erledigt ihr noch mit größter Vorsicht. Schließlich ist ein Foldable in unseren Gefilden trotz Jahren der Verfügbarkeit noch kaum verbreitet, und entsprechend bleibt auch das Testen eines solchen Geräts nach wie vor ein Novum. Beim Auseinanderfalten zeigt sich, dass die Faltkante zwischen den Bildschirmen kaum auffällt. Natürlich, in der richtigen Beleuchtung kann man das immer noch dramatisieren, keine Frage. Im Alltag allerdings ist die Falz kaum erkennbar, haptisch liegt die Stelle des Falzes zwar unter einem Finger, bleibt aber maximal dezent. Das ist eine technische Leistung, die verdient, ausgiebig erwähnt zu werden, denn bei der Samsung-Konkurrenz ist dieser „Knick“ deutlich dominanter.

Ebenso hervorzuheben ist die Lässigkeit, mit der das Betriebssystem eure Inhalte zwischen den Bildschirmen hin- und herjongliert. Ob es nun Apps wie der Browser oder das E-Mailprogramm sind, oder aber auch Spiele, das Feature funktioniert längst zuverlässig im Alltag. Da spielt natürlich auch die gute Performance des HUAWEI Mate X7 mit rein, die für ein Gerät dieser Art mehr als ausreichend ist. Es liegt bei einem Foldable aber auf der Hand, dass ihr hier gewisse Kompromisse eingehen müsst, was Akkulaufzeit, Wärmeentwicklung und damit einhergehend auch bei der Langzeitperformance angeht. Diesen Details gehen wir später nach und fühlen dem Smartphone auf den Zahn, zuvor klären wir aber erst, wie es sich im Alltagstest schlägt.

Erste Schritte im Alltag

Bevor man das HUAWEI Mate X7 wirklich nutzen kann, gilt es, einige formale Dinge zu erledigen. Die initiale Inbetriebnahme erfolgt über das HarmonyOS 15-System des Herstellers, und wer mit dieser Oberfläche noch nicht vertraut ist, sollte sich ein paar Minuten Zeit geben. Das Betriebssystem folgt einer eigenen Logik, die zwar intuitiv wirkt, aber doch minimal anders funktioniert als die großen Konkurrenz-Ökosysteme. Sämtliche Google Mobile Services sind, wie es bei HUAWEI-Geräten seit Jahren Standard ist, nicht von Haus aus integriert – wer also absolut auf Google Play-Services, YouTube, Google Maps und Gmail angewiesen ist, muss über Umwege wie den Aurora Store agieren.

Das ist natürlich keine unlösbare Aufgabe, da ihr einfach die Aurora Store-App aus der AppGallery herunterladet, und dann werdet ihr schon durch den Prozess geführt. In wenigen Minuten habt ihr alles so, wie ihr es haben wollt, und das Gerät wird dann sehr schnell zum alltäglichen Begleiter. Die Steuerung durch die neuen Displays läuft flüssig ab, und das System verwaltet die beiden Display-Modi elegant. Nicht nur während des Tests, auch in der Normalnutzung klappt ihr das HUAWEI Mate X7 mehrmals täglich auf und zu, das wirkt niemals fragil oder instabil. Die Ladezeit von einer guten Stunde für eine volle Batterieladung via USB-C ist respektabel, das kabellose Laden mit 50 Watt ebenfalls.

AppGallery und Aurora Store

Es ist ein HUAWEI-Gerät, das heißt, es gibt nach wie vor offiziell keinen Google Play-Store, aber die AppGallery hat sich dennoch zur drittgrößten App-Plattform der Welt entwickelt. Mit Hunderten Millionen Nutzer:innen weltweit ist die AppGallery der Ort für Tausende von Top- und lokalen Apps. Von Finanzen bis hin zu Spielen, Unterhaltung, Sport und Navigation – es ist schon vieles in dieser Auswahl vertreten. Sie bietet alle Annehmlichkeiten, die man auch von den anderen großen Store-Fronten gewöhnt ist: Man kann natürlich auch Vorbestellungen tätigen, Aktualisierungen passieren automatisch und es gibt Vorschläge, die auf den eigenen Interessen oder dem Standort basieren. Diese wechseln auch regelmäßig durch, es bleibt also stets spannend. Manche Empfehlungen werden euch beim Start der AppGallery-App eingeblendet, was ihr aber leicht überspringen könnt. Die bekanntesten und verbreitetsten Apps wie Tinder, Telegram, Viber, die ÖBB-App oder eine Geizhals-App sind ebenso verfügbar wie Mobilfunker-Apps von A1, Magenta, Drei und HoT.

Genauso können Purist:innen bereits vorinstallierte System-Apps ebenso leicht löschen. Aber dennoch muss man es an dieser Stelle erneut erwähnen: Auch das HUAWEI Mate X7 ist trotz seiner Aktualität, seines Preises und seiner Natur als Foldable-Smartphone alles andere als ein Plug & Play-Gerät. Nach wie vor empfiehlt es sich, bei Smartphone-Wechseln innerhalb des gewohnten Ökosystems zu bleiben, und ein Wechsel bringt ein wenig mehr Bastelei und Zeitaufwand mit sich. Basteln könnt ihr allerdings beim HUAWEI-Gerät: Der Store namens AppGallery ist voller Werbung, vorgeschlagenen Apps und auf dem Stand, wie er schon vor zwei Jahren war. Wer daraus allerdings mehr machen möchte, sollte sich unbedingt den Aurora Store direkt aus der HUAWEI AppGallery herunterladen. Damit lassen sich dann Google-Apps und mehr holen, und wer sich ein wenig mit dem Gerät beschäftigt, kommt dann schnell zum gewünschten Ergebnis. Das ist alles kein großer Beinbruch, das hat sich mittlerweise wesentlich gebessert, aber dennoch zu erwähnen!

HUAWEI Mate X7 in der Praxis

Das ist wirklich die spannende Frage: Macht das Mate X7 im Alltag einfach Spaß? Ja, macht es. Die beiden Displays sind in der Praxis wirklich cool. Wer ein normales Smartphone gewöhnt ist und das erste Mal auf Wunsch ein 8-Zoll-Tablet-Display vor Augen hat, auf dem man Video-Konferenzen führen, Dokumente bearbeiten oder Serien schauen kann, der wird eines verstehen: Das ist ein Upgrade. Besonders beeindruckend ist die Helligkeit – 3.000 Nits außen bedeuten, dass man selbst bei direktem Sonnenschein noch etwas sieht. Das Außendisplay ist mit seinen 6,49 Zoll Bildschirmdiagonale ein vollwertiges Smartphone, und wenn ihr es braucht, seid ihr innerhalb einer Sekunde schon zum großen Display übergegangen. Dabei geschieht alles so fließend, dass man sich schnell gar nicht mehr fragt, warum ein Foldable eine gute Idee ist.

Für die Alltagsnutzung zwischen Anrufen und Office-Tätigkeiten reicht das Gerät vollkommen aus, das ist keine große Überraschung. Wie sieht es dann mit der Intensivnutzung aus? Geekbench 6 präsentiert Punktzahlen von 1121 (single), 4999 (multi) und 5726 (GPU), was im Android-Direktvergleich eher bescheiden anmutet. Aber solche Tests erzählen nur die halbe Wahrheit, also wenden wir uns Apps wie Diablo Immortal, Alto’s Odyssey und Genshin Impact zu. Spielstände und Konfigurationen werden dank MicroG (kommt mit dem Aurora Store mit) problemlos übertragen, und trotz der dünnen Bauweise schlägt sich das Gerät recht wacker. Die allerhöchsten Einstellungen und Grafikwunder sind nur mit Einschränkungen möglich (Genshin schlug etwa sehr niedrige Einstellungen vor, war aber auch auf Hoch spielbar), das HUAWEI Mate X7-Foldable ist für Games jedenfalls mehr als nur gerüstet.

Wie steht’s um die Kameras?

Hardware kann HUAWEI, keine Frage: Die neue Ultra-Lighting-HDR-Kamera mit 1/1,28″ RYYB-Sensor fängt wirklich eindrucksvolle Fotos ein. Besonders die neuen Aufnahmemöglichkeiten bei schlechteren Lichtverhältnissen fallen positiv auf – 31 Prozent mehr Licht als noch bei der Vorgänger-Generation bedeutet in der Praxis: Fotos von Konzerten, abendlichen Veranstaltungen oder schlicht schummriger Umgebung kommen deutlich detaillierter raus, ohne dabei in Rauschen zu verfallen. Die optische Bildstabilisierung in allen drei Kameras ist eine Wohltat für alle, die vom Stativ nicht abhängig sein wollen. Der 3,5-fach optische Zoom funktioniert tadellos, und selbst die Makro-Telefotokamera mit ihrer F2.2-Blende offenbart eine Menge Liebe zum Detail. Auch Falthandys können durchaus fotografisch überzeugen!

Ein besonderer Partytrick, der nur mit solchen Faltgeräten funktioniert, wird auch vom HUAWEI Mate X7 beherrscht. Wenn ihr das Gerät aufklappt, könnt ihr Selfies auch mit der starken Hauptkamera aufnehmen. Das ist möglich, weil ihr durch das Aufklappen das Front-Display neben der Kamera-Insel seht – sehr cool! Da die Selfie-Cam im Standard ein Weitwinkelsensor ist und daher an den Rändern so manche Details verzerrt, macht das Sinn, auch, wenn es beim ersten Ausprobieren eher extravagant und komisch anmutet. Die mitgelieferte Hülle des Foldables deckt ausschließlich den Rücken des Geräts ab, das Frontdisplay lässt sich zwar nach wie vor gut aufklappen, bleibt aber ungeschützt. Das ist ein Umstand, den es bei faltbaren Smartphones einfach zu akzeptieren gilt, so lange, bis jemand eine bessere Idee hat.

HUAWEI Mate X7: Die Technik

Das HUAWEI Mate X7 besitzt zwei Displays, außen ein 6,49-Zoll-Bildschirm mit 3000 nits Helligkeit und einer Auflösung von 2444 x 1080 Pixel. Innen könnt ihr dann ein Acht-Zoll-Display mit bis zu 2500 nits Helligkeit verwenden, das mit 2416 x 2210 Bildpunkten auflöst. Die Displays sind beide OLED-Konstruktionen mit LTPO-Technologie, die adaptive Bildwiederholraten zwischen 1 und 120 Hertz ermöglichen. Im Januar 2026 war die Software mit der Version 15.0.0.128 aktuell. Dieses Foldable wird von einem Kirin 9030 Pro angetrieben – ein Neunkern-Prozessor mit bis zu 2,75 GHz Taktfrequenz und der Maleoon 935 GPU. 16 Gigabyte RAM und 512 Gigabyte interner Speicher sind das Minimum bei den europäischen Varianten.

Es gibt eine 50-MP-Hauptkamera mit F/1,5-F/4-Blende, eine 40 MP Ultra-Weitwinkel-Kamera (F2.2 Blende) sowie eine 50 MP Makro-Telefotokamera (F2.2 Blende). Als Selfie-Cams werden 8 MP-Sensoren genutzt. Der Akku des Geräts fasst 5.300 mAh und wird mit maximal 66 Watt (kabelgebunden) oder 50 Watt aufgeladen, wenn ihr den Vorgang kabellos erledigt, das ist Bequemlichkeitssache. Das Gewicht beträgt 236 Gramm, die Maße aufgeklappt etwa 156,8 x 144,2 x 4,5 mm (zusammengeklappt 156,8 x 73,8 x 9,5 mm). EMUI 15.0 basierend auf HarmonyOS (Android 12) ist das Betriebssystem. Alle erforderlichen Sensoren, GPS-Module (dual), Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7 und NFC sind an Bord. Das bringt uns dann zum Fazit!