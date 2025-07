Samsung Galaxy Z Fold7: Richtig dünn, richtig riesig

Wer sein eigenes Smartphone auch gern als Tablet benutzen würde, liegt mit dem Samsung Galaxy Z Fold7 goldrichtig. Lest mehr über das neue Foldable!

Über das Samsung Galaxy Z Fold7

Jetzt heißt es auffalten und durchstarten: Das neue Galaxy Z Fold7 bietet dir die volle Bandbreite von genialen Galaxy AI-Funktionen, ein unschlagbares neues Design mit riesigem Display und einen leistungsstarken, auf dieses Smartphone zugeschnittenen Prozessor. Leichter als ein Smartphone und dabei dünner als ein Tablet? Technologische Innovation wurde soeben noch schicker: Das neue Smartphone ist 26 % dünner als das Vorgängermodell und mit 216 g obendrein leichter als das aktuelle Galaxy S25 Ultra. Denn für diese neueste Generation des Galaxy Z Fold wurde das Design von der Komponentenebene bis zum Scharnier überholt, wodurch das Fold7 sich widerstandsfähiger denn je präsentiert. Dabei versteht sich das Gerät als euer Fenster in eine Galaxie des Entertainments: Das Hauptdisplay des Galaxy Z Fold7 wurde auf 8″ und das Cover Display2 auf 6,5″ vergrößert. Genieße deine Inhalte in Smartphone-Größe oder in immersiver Kinoqualität auf dem riesigen Hauptdisplay, welches dir mehr als genug Platz für deine Lieblings-Medieninhalte und -Spiele liefert. Obendrein bietet dir Google Gemini auf Wunsch Zusatzinformationen, ohne deine Inhalte zu überlappen.

Du willst mehr Produktivität? Öffne einfach mehrere Apps gleichzeitig! Der Wunsch nach einer Top-Kamera wurde gehört und erfüllt: Jetzt kannst du die Highlights deines Lebens in unglaublichen 200 MP festhalten, nahtlos in das schlanke Design des Galaxy Z Fold7 integriert. Deine Fotos und Videos werden außerdem dank größerem Sensor 44 % heller und 4x detailreicher als mit dem vorherigen Galaxy Z Fold6, wodurch deinen Fotografie-Ambitionen nichts mehr im Wege steht. Nightography kommt natürlich auch nicht zu kurz: Mit der verbesserten ProVisual Engine werden deine Fotos und Videos selbst in tiefster Nacht gestochen scharf und erstaunlich hell. Du verleihst deinen Fotos und Videos gerne einen Feinschliff? Lass dir von Galaxy AI helfen! Jetzt kannst du mit dem Audio Eraser störende Geräusche direkt aus deinen Videos entfernen – und das ganz einfach, während du das Video abspielst, ohne in den Editor- Modus wechseln zu müssen. Du liebst die Instant Slow-Mo-Funktion? Dann gibt es großartige Neuigkeiten: Verbesserte Bild-Interpolationsleistung lässt dich in geschmeidige Zeitlupen-Momente eintauchen, in welchen jedes Detail in höchster Auflösung wiedergegeben wird.

Inklusive: Google Gemini

Kommunikation ist der Schlüssel zur Problemlösung! Jetzt kannst du mit Gemini von Google sprachgesteuerte Konversationen führen, um schnell Antworten auf deine Fragen zu erhalten. Außerdem ist es nun möglich, Google Gemini Live mit der Kamera des Galaxy Z Fold7 gleichzeitig das zu zeigen, was du siehst. So erhältst du sofortige Unterstützung – beispielsweise bei der Wahl des richtigen Waschganges eines neuen Kleidungsstückes, oder in Form von Beratung beim Online-Shopping. So kann dich Gemini bei jedem Schritt deiner persönlichen Reise begleiten, optimiert für das große Display des Smartphones. Und wer mehrere Apps gleichzeitig auf dem riesigen Display des Galaxy Z Fold7 am Laufen haben will, kann das.

Mit dem exklusiv für Galaxy maßgeschneiderten Snapdragon 8 Elite Prozessor wird jede Multitasking-Session zum Erlebnis – ruckelfrei, hochdetailliert und in exakt der Fenster-Konstellation, die du bevorzugst. Intuitiv, flexibel und blitzschnell! Und damit dir nicht die Power ausgeht, kommt das Galaxy Z Fold7 mit einem 4.400 mAh-Akku. Als ultimativer 2-in-1 Alleskönner ist das Galaxy Z Fold7 in drei eleganten Farbvariationen erhältlich: Blue Shadow, Jetblack und Silver Shadow – gänzlich auf deinen persönlichen Style angepasst und sowohl im Smartphone- als auch im Tablet-Format immer ein echter Hingucker! Zum Abschluss bieten wir euch hier noch die Highlights des topaktuellen Foldables von Samsung an:

Galaxy Z Fold7: Die Highlights