Huawei kündigt Huawei Watch 3 Serie an – stärker, besser, moderner

Mit der Huawei Watch 3 Serie bringt der Konzern die bis dato beste Smartwatch für Android. Lest hier mehr, was uns erwartet!

Über die Huawei Watch 3 Serie

Die brandneue Flaggschiff-Smartwatch der Huawei Watch 3 Serie (zur offiziellen Website) definiert die Idee von Mode am Handgelenk neu. Ausgestattet mit einem gewölbten 1,43 Zoll großen OLED-Touchscreen und einem Gehäuse aus 316L-Edelstahl verfügt diese edle Uhr über eine brandneue Krone, die verschiedene Druckstufen erkennt und haptisches Feedback als Reaktion auf Benutzereingaben gibt. Das Pro-Modell besticht zudem mit einem robusten Saphirglas.

Die edlen Alltagsbegleiter sind auf Komfort und interaktive Nutzung ausgelegt: Die haptische Steuerung schafft eine intelligente und reibungslose Bedienung. Das Herzstück der Navigation bildet die rotierbare Krone der Smartwatches. Damit lässt sich bequem durch das Menü blättern, zoomen und per Druck auf den Homescreen zurück gelangen. Der AI-Assistent unterstützt euch zusätzlich und liefert auf Wunsch Informationen zum Wetter, Terminen, steuert die Musik oder liest Nachrichten vor.

Technische Daten des Geräts

Die internen 16 GB Speicher liefern genug Speicherplatz, damit die Favoritenplaylist immer mit dabei ist. Die 2 GB ROM im Zusammenspiel mit dem HiSilicon Hi6262 sorgen durchgehend für ein flüssiges Bedienerlebnis. Das 1,43 Zoll große OLED-Display wartet mit einer Bildschirmauflösung von 466 x 466 Pixeln und einer 60 Hz-Bildwiederholfrequenz auf. Mit 1000 Nits bietet es ein breites Farbspektrum mit satten Bildschirmfarben und hohen Kontrasten, so dass auch bei direkter Sonneneinstrahlung alles lesbar ist.

Als erste intelligente Uhr, die auf der neuesten Version von HarmonyOS läuft, integriert sich die Huawei Watch 3 Serie nahtlos mit Huawei Smartphones und dient auch als multifunktionaler Reiseassistent. Die Funktionalität fließt direkt vom Smartphone auf das Handgelenk und macht alle Fahrdienst- und Fluginformationen auf einen Blick verfügbar. Und auch bei der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln erinnert die Huawei Watch 3 Serie daran, wenn man ankommt – verpasste Haltestellen gehören also der Vergangenheit an.

AppGallery und Fitness

Mit der Huawei Watch 3 Serie wird die Huawei AppGallery nun auch auf Smartwatches verfügbar. Etwa die aus Österreich stammende und international bekannte App iTranslate ist eine von vielen nützlichen Apps, die so immer zur Hand sind, wenn man sie braucht. iTranslate ermöglicht es Reisenden, Studenten, Geschäftsleuten, Arbeitgebern und medizinischem Personal, in über 100 Sprachen zu lesen, zu schreiben und zu sprechen – überall auf der Welt. Die App übersetzt alles aus oder in über 100 Sprachen und liefert eine gesprochene Übersetzung zum Anhören.

Die Huawei Watch 3 Serie ist zudem ein professioneller Fitness- und Gesundheitsmanager, der rund 100 Trainingsmodi unterstützt. Ausgestattet mit einem neuen, hochpräzisen Temperatursensor kann die Uhr zum ersten Mal sogar Körpertemperatur der Träger erkennen. Zudem unterstützt sie auch Blutzuckermanagement, Sturzerkennung und SOS-Funktionen, und hilft dabei, die Gesundheit in Echtzeit im Blick zu behalten. Und auch an die kleinen Dinge des Alltags wie die Wasserzufuhr oder Medikamenteneinnahme erinnert die Huawei Watch 3 Serie problemlos.

Akkulaufzeit und Verfügbarkeit

Die Huawei Watch 3 Serie verfügt außerdem über eine ultralange Akkulaufzeit, die bei der Huawei Watch 3 Pro bis zu 5 Tage im Smart-Modus und bis zu 21 Tage im Modus für ultralange Akkulaufzeit beträgt. Die Huawei Watch 3 kann mit einer Akkulaufzeit von bis zu 3 Tagen im Smart-Modus und bis zu 14 Tagen im Modus für ultralange Akkulaufzeit aufwarten.

Huawei Watch 3 Active Edition:

• Unverbindlicher Richtpreis: 369 Euro

• Verfügbare Farben: Black Steel mit schwarzem Armband aus Fluorelastomer

• Verfügbarkeit: Ab Anfang Juli

Huawei Watch 3 Classic Edition:

• Unverbindlicher Richtpreis: 399 Euro

• Verfügbare Farben: Silver Steel mit braunem Armband aus Leder

• Verfügbarkeit: Ab Anfang Juli

Huawei Watch 3 Pro Classic Edition:

• Unverbindlicher Richtpreis: 449 Euro

• Verfügbare Farben: Titanium mit braunem Armband aus Leder

• Verfügbarkeit: Ab Anfang Juli

Huawei Watch 3 Pro Elite Edition:

• Unverbindlicher Richtpreis: 599 Euro

• Verfügbare Farben: Titanium mit Armband aus Titanium

• Verfügbarkeit: Ab Anfang Juli