Huawei bringt Kartenlösung Petal Maps auf die Watch 3-Serie

Mit Petal Maps kommt die hauseigene Karten-App auch auf die Smartwatch! Was Petal Maps auf der Huawei Watch 3-Serie kann, lest ihr gleich hier.

Über Petal Maps

Um Pendler:innen und Reise-Fans zu unterstützen, veröffentlicht Huawei sein hauseigenes Karten- und Navigationstool Petal Maps ab sofort auch auf der kürzlich präsentierten Huawei Watch 3-Serie. Mit dabei sind auch eine Reihe neuer Funktionen, die das Reisen einfacher als je zuvor machen. Petal Maps kann ab sofort direkt von der Huawei AppGallery auf die Huawei Watch 3-Serie heruntergeladen werden und liefert Nutzer:innen exakte Navigationsdaten direkt auf die Smartwatch. Was die Watch 3 Pro angeht, sie gehört zu den besten Smartwatches der Welt, wie wir im Review festgestellt haben.

So haben Sportbegeisterte beim Laufen oder Radfahren durch einen kurzen Blick auf das Handgelenk sofort eine Wegbeschreibung parat, Autofahrer:innen können sich auf effektive Kreuzungsnavigation verlassen und auch aktuelle Wetterupdates sind stets auf einem Blick dabei. Darüber hinaus gibt es konstante Aktualisierungen der Verkehrslage, intelligente Wetterupdates, Satellitenkarten, Reisenavigation und Listen mit Lieblingsorten machen die Huawei Watch 3-Serie mit Huawei Petal Maps zu einem optimalen Begleiter für jegliche Alltagssituationen. Die zusätzlichen Funktionen im Detail findet ihr gleich hier!

Pendlerkarten

Diese Funktion hilft euch, schnell und effizient zu navigieren. Mit Huawei Petal Maps kann der Standort von Wohnort und Büros festgelegt und eine Verknüpfungskarte eingerichtet werden, um die ideale Reiseroute zu definieren und die Pendelzeit schnell zu überprüfen. Die erweiterte Navigation umfasst nun auch Optionen zum Fahren, Gehen und Radfahren, sowie Routen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Intelligente Bilderkennungsalgorithmen erhöhen die Genauigkeit der gezeigten Karten, womit den Verkehrsteilnehmer:innen stets die idealen Routen angezeigt werden. Informationen zu Wohnort und Arbeitsplatz werden nur in der App gespeichert und unterliegen strengsten Datenschutzbestimmungen.

Wetter, Satellitenkarte und Terrain

Die neue Funktion der Wetter-Ebene gibt Nutzer:innen einen detaillierten Einblick in die Wettervorhersage für den Ort, an dem sie unterwegs sind, unterstützt durch immersive Animationen. Die verbesserte Funktion bedeutet, dass Wetterinformationen direkt auf der Karte mit passenden animierten Effekten wie auffälligen Unwetterwarnungen angezeigt werden. Eine neue und verbesserte Satellitenkarte bietet Reiselustigen mithilfe von Satellitenbildern einen detaillierten Blick auf geplante Reiseziele oder bekannte Lieblingsorte. Die hochauflösende Karte ermöglicht es, geografische Highlights punktgenau zu identifizieren. Durch das Terrain-Layer ist Petal Maps bestens als Unterstützung für begeisterte Outdoor-Fans geeignet, um das Gelände während der Erkundung im Freien zu sicher im Blick zu behalten.

Echtzeit-Verkehrsbedingungen

Mit dem neuen Update wurden auch leicht verständliche Farben eingeführt, die helfen, vorausliegende Verkehrsgeschwindigkeiten anzuzeigen. Das liefert Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern auf einen Blick wichtige Informationen, um die Straßenlage bestmöglich einschätzen zu können. Zusätzlich können sich Fahrer:innen auch auf eine vergrößerte Anzeige von Kreuzungskarten freuen, die das Navigieren an komplexen Kreuzungen bemerkenswert einfach machen.

Seit dem Start von Petal Maps im Oktober des letzten Jahres bringen neue Updates ein noch besseres, differenzierteres und lokalisiertes Nutzererlebnis. Petal Maps ist in mehr als 140 Ländern und 26 Navigationssprachen verfügbar und hat über 2,7 Millionen Nutzer:innen in Europa. Petal Maps ist für alle Android-Smartphones verfügbar und kann sowohl in der Huawei AppGallery als auch im Google Play Store heruntergeladen werden.