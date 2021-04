HP präsentiert neue Geräte in der Z by HP-Produktreihe

HP hat die Einsteigermodelle seiner Z by HP-Produktreihe vom Vorjahr schwer verbessert. Was euch da genau erwartet, lest ihr hier! Zur offiziellen Website geht es hier entlang.

Mehr GPU-Power für Z by HP

Die HP Z1 Tower G8, HP Z2 Small Form Factor G8 und Z2 Tower G8 Modelle bekommen einen gehörigen Schub an GPU-Power verpasst. Die neuen NVIDIA RTX A4000- und RTX A5000-GPUs von NVIDIA bieten Anwendern des HP Z2 Tower G8 darüber hinaus die Möglichkeit, ihre Z-Desktops mit den aktuellen Generationen der RT Cores, Tensor Cores und CUDA Cores zu konfigurieren. Z by HP erweitert außerdem die Performance-Desktop-Linie, einschließlich der Z4-, Z6- und Z8-Desktop-Workstations, um zusätzliche Ampere-Grafikoptionen.

Um die Leistung der Z-Entry-Desktop-Reihe weiter zu steigern, können ihr den Z1 Tower, Z2 SFF und Z2 Tower ab sofort mit den PCIe-Gen4-Laufwerken von Samsung konfigurieren. Die neuesten Samsung Laufwerke bieten höhere Übertragungsraten und auch bei datenintensiven Anwendungen eine verbesserte Bandbreite für noch mehr Leistung und störungsfreie Workflows. Dank innovativer thermischer Lösungen erhalten Kunden zudem eine ungedrosselte Speicherleistung.

Über den HP Z2 G8 SFF

Der Z2 Small Form Factor und der Z2 Tower wurden gegenüber der Vorgängergenerationen mit den neuesten Komponenten von NVIDIA, Intel und Samsung ausgestattet und überzeugen zudem in Sachen Nachhaltigkeit – generell zählt die Produktreihe zu den weltweit nachhaltigsten PC-Portfolios. Damit sich die Endgeräte jederzeit an die Anforderungen der sich wandelnden Arbeitswelt anpassen können, bieten der Z2 SFF und der Z2 Tower darüber hinaus verbesserte Erweiterungsmöglichkeiten.

Der Z2 Small Form Factor ist mit Intel Core- und Xeon W-Prozessoren der 11. Generation und einer NVIDIA Quadro RTX-3000 GPU ausgestattet. Dies ermöglicht neben besserer Performance beschleunigtes Raytracing sowie die Möglichkeit, künstliche Intelligenz (KI) einzusetzen. Der Z2 Tower ist der Maßstab für Workstation-Leistung im Einstiegssegment für professionelle Kreative, dank der NVIDIA RTX A5000-GPU und Intel Xeon vPro-Prozessoren sowie der herausragenden Leistung der Intel CPU K-Serie.

HP Z1 G8 Tower und Verfügbarkeiten

Der Z1 G8 ist der günstigste HP Z-Desktop mit Profi-Zertifizierung, der für die Bearbeitung von Designs und sogar für Spiele geeignet ist. Der SolidWorks- und AutoCAD-zertifizierte Desktop bietet jetzt die neueste Pro- Grade-Leistung mit NVIDIA Quadro P2200 und eignet sich besonders für 2D/3D-Design-Workflows. Zusätzlich könnt ihr den Z1 G8 mit bis zu einer RTX 3070 für VR- und Softwareentwicklungsarbeiten konfigurieren. Für starke Leistung bietet das Z1 G8 die neuesten Intel Core vPro-Prozessoren.

Kommen wir nun zu den Verfügbarkeiten der einzelnen Geräte. Interessiert euch der HP Z1 Tower G8? Dieser ist in Österreich ab dem 10.05.21 zu einer UVP von 2.049,- Euro verfügbar. Der HP Z2 Small Form Factor G8 ist ab dem 10.05.21 zu einer UVP von 1.299€,- Euro im österreichischen Handel erhältlich. Was den HP Z2 Tower G8 angeht, dieser ist in Österreich ab dem 10.05.21 zu einer UVP von 1.349,- Euro zu haben. Was haltet ihr von den Geräten?