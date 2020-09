Z by HP: HP kündigt neue Produktreihe für Kreative und Poweruser an

HP erfindet das Home Office neu und erweitert sein Z by HP-Portfolio: Die Produktreihe richtet sich speziell an Kreative und Poweruser und bietet starke Performance, Zuverlässigkeit und Flexibilität sowie erweiterbare Hardware.

Worum es bei Z by HP genau geht

AnwenderInnen bekommen mit dem ZCentral 4R, Z2 Mini und ZBook Fury die richtigen Technologien, Innovationen und Tools an die Hand, um überall produktiv zu arbeiten. Dabei sind sie jederzeit mit Kollegen, Kunden und Partnern vernetzt – im Büro, zu Hause oder unterwegs. Den Anfang der neuen Produktreihe macht eine Workstation im 1U Rack-Format:

ZCentral 4R: Performance trifft Erweiterbarkeit

Mit ZCentral 4R überträgt HP die Performance seiner Z4 Workstation in einen 1U-Formfaktor. Es bietet damit die weltweit leistungsstärkste 1U Rack-Workstation speziell für Bereiche wie Medien und Entertainment, Produktentwicklung und Data Science sowie das Gesundheitswesen. Die integrierten Intel Xeon W-Prozessoren (bis zu 18 CPU-Kerne) und die NVIDIA Quadro RTX 8000- Grafikkarte eignen sich besonders für intensive Workloads und werden durch innovative Security-Features ergänzt. HP setzt dabei sowohl auf die direkt in die Hardware integrierte HP Security Suite als auch auf zusätzliche physische Sicherheitsebenen in Form einer abschließbaren Frontblende.

HP ZCentral: Die Remote-Workstation-Lösung

Das HP ZCentral ist die weltweit erste Remote-Workstation-Lösung aus einer Hand. Die Updates der Lösung adressieren aktuelle IT-Herausforderungen: Sie ermöglichen die gleichzeitige Verwaltung mehrerer Remote-Endgeräte und reduzieren das Sicherheitsrisiko, das durch den Einsatz dieser Geräte entsteht. Die aktuellen Updates und Features umfassen die Flexibilität, remote zu arbeiten und dennoch

unkompliziert Anwenderanbindungen zu managen. Die Lösung bietet darüber hinaus erhöhte Sicherheit – etwa, um nicht verwaltete Verbindungen zu verhindern –, einen Echtzeit-Status der Workstation-Hardware sowie LED-Locators. Weiters gibt es verbesserte digitale Farbwerkzeuge und maßgeschneiderte Konfigurationen sowie Serviceoptionen.

Die Z2 G5-Desktops: Für EinsteigerInnen und mehr

Die leistungsfähigen Einsteiger-Workstations HP Z2 Mini G5, HP Z2 Small Form Factor G5 und HP Z2 Tower G5 richten sich speziell an kreative Köpfe und Designer. Die Endgeräte sind erweiterbar und sind dank Stromversorgungsmöglichkeiten mit höherer Wattzahl maximal konfigurierbar. Der HP Z2 Mini ist eine leistungsfähige Mini-Workstation für Kreative, die die Adobe Creative Suite nutzen, sowie die performanteste Mini-Workstation für SolidWorks- und Autodesk-Anwendungen. Die Thermik des Z2 Mini nutzt jetzt Kupfer und ermöglicht im Vergleich zum Vorgängermodell die 1,4-fache CPU-Performance und dreimal bessere GPU-Leistung – damit sind komplexe Workloads wie das Rendering fotorealistischer 3D-Modelle bei voller Leistung und ohne störende Geräuschkulisse problemlos möglich.

Darüber hinaus bieten der Z2 Small Form Factor und der Z2 Tower hohe Rechenleistung und Erweiterungsoptionen im kompakten Design. Der Z2 Small Factor ist mit Intel Xeon W-Prozessoren und NVIDIA Quadro 3000-Grafikkarten sowie neuen Features ausgestattet, darunter schnelleres Raytracing und künstliche Intelligenz (KI) – das Gehäuse ist dabei 19 Prozent kleiner als die Vorgängergeneration. Der Z2 Tower setzt Benchmarks in Sachen Performance bei Einsteiger- Workstations und verfügt über eine NVIDIA Quadro RTX 6000-Grafikkarte sowie Intel® Xeon-Prozessoren – Anwender können so problemlos mehrere Multithread-Anwendungen gleichzeitig laufen lassen. Das Design überzeugt auch beim Z2 Tower und verfügt über einen 15 Prozent kleineren Formfaktor als sein Vorgänger.

Das Z Book: Kompaktes Design, viel Power

Ihr bekommt mit dem ZBook Fury und dem ZBook Power zwei zuverlässige Kraftpakete mit langer Akkulaufzeit im schlanken, ultraleichten Design an die Hand. So müsst ihr beim mobilen Arbeiten keine Kompromisse eingehen. Das ZBook Fury überzeugt mit Performance auf Desktop-Level und einen kompakten Formfaktor: Dabei ist das ZBook Fury 15 nun zwölf Prozent kleiner als die Vorgängergeneration. Das ZBook Fury 17 wurde sogar um 29 Prozent verkleinert und ist damit die weltweit kleinste mobile 17 Zoll- Workstation mit RTX 5000. Beide Modelle sind entweder mit NVIDIA Quadro RTX 5000- oder AMD Radeon RX-Grafikkarte zu haben.

Dank der integrierten Z VaporForce Thermiklösung werden auch gleichzeitiger Nutzung von CPU und GPU Spitzenleistungen erreicht. Für farbkritische Workflows stellt Dream Color der nächsten Generation den Inhalt auf dem Bildschirm präzise dar und verfügt über eine werkseitige Kalibrierung für eine einfache Out-of-Box-Erfahrung. Das ZBook Power ist kostengünstige mobile Workstation, die sich besonders an MINT-Studenten richtet. Die Workstation bietet schnelle Leistung und verbesserte Thermik. Darüber hinaus ist sie mit einer NVIDIA Quadro T2000-Grafikkarte und Intel Xeon oder Core i9-Prozessoren ausgestattet – das Gehäuse ist dennoch 19 Prozent kleiner, elf Prozent schlanker und fast zehn Prozent leichter als das Vorgängermodell.

Nachhaltigkeit und Verfügbarkeit

HP engagiert sich bereits seit Jahren verstärkt für mehr Nachhaltigkeit und bietet das weltweit nachhaltigste PC-Portfolio an. HP verwendet 100 Prozent erneuerbaren Strom für die Endmontage von 67 Prozent seiner PC- und Display-Produkte. Z by HP fügt weiterhin nachhaltige Produkte hinzu, die im Meer gebundene Kunststoffe und recycelte Materialien enthalten, und überzeugt von der Verpackung bis zur Energieeffizienz mit Innovation. Kommen wir nun zu den Verfügbarkeitsdaten der neuen Produkte!

Das HP ZCentral 4R ist ab dem 26. Oktober erhältlich, und der HP Z2 Mini G5 ist ab dem 31. August erhältlich. Ein bisschen später wird es für das HP ZBook Power, es ist ab dem 29. September erhältlich. Was den HP Z2 Small Form Factor G5 und den HP Z2 Tower G5 angeht, sind beide ab dem 5. Oktober erhältlich. Für all diese Produkte sind noch keine Preise bekannt, dieser Luxus ist nur dem ZBook Fury 15 und ZBook Fury 17 vorbehalten. Beide Geräte sind ab dem 11. September ab 1.999,00 Euro bzw.

2.099,00 Euro zu erstehen. Ist da etwas für euch dabei?