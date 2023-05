Hotel Restaurant Steirerrast***: Ein Ort zum Wohlfühlen und Genießen

Im idyllischen Hügelland der oststeirischen Ökoregion Kaindorf liegt das 400 Jahre alte familiengeführte Hotel-Restaurant Steirerrast. Im Herzen der Oststeiermark hat Familie Gartlgruber einen Ort geschaffen, der Gemütlichkeit, Erholung, Gastfreundlichkeit und steirischen Genuss vereint. Hier befinden sich Mensch und Natur im Einklang.

Die 47 komfortabel und stilvoll ausgestatteten Zimmer mit eleganten Holzböden vermitteln ein Gefühl von Wohlfühlatmosphäre und Geborgenheit. Der moderne und großzügige Wellnessbereich mit fantastischer Pool- und Saunalandschaft, 30 Grad warmem Granderwasser, angenehmen Ruhebereich, Kräuter-Dampfbad und Infrarotkabine sorgen für ganzheitliche Entspannungsmomente. Tiefenentspannung findet man in der Whirlwanne mit Rosenduft und herrlichen Aromaöl- und Fußreflexzonenmassagen. Die variantenreiche Teebar, mit wohlriechenden Kräutermischungen, sorgt im Anschluss für feinen Teegenuss. Der zauberhafte Blick auf den Hotelpark, der im Frühling farbenfroh zum Gartenparadies erblüht, animiert zu einer Wanderung durch saftig grünen Wiesen oder einer ausgedehnten Fahrradtour in wildromantischer Natur.

So vielfältig wie die Region, ist auch die steirische Küche im Hotel Steirerrast. Gäste erwartet mit der Verwöhn-Vollpension ein reichhaltiges Frühstücksbuffet und regionale, saisonale Spezialitäten bei Mittag- und Abendmenü. Neben zahlreichen vegetarischen Gerichten stehen auch eigene Kindermenüs auf der Speisekarte. Das geräumige Restaurant bietet viel Platz und eignet sich sehr gut für Hochzeiten, Firmen- und Geburtstagsfeiern sowie für Gruppenreisen. Samstags steht Gästen dazu exklusiv ein Abholservice ab Wien zur Verfügung. Bei einem Glas steirischem Wein oder dem hausgemachten Kajetan Naturbier kann der Abend gemütlich auf der idyllischen Terrasse oder an der Hotelbar seinen Ausklang finden.

Äußerst vielfältig ist auch das Freizeitangebot der Region. Ob Genießer:innen, Abenteurer:innen, Sportbegeisterte, Kulturliebhaber:innen oder Wellness-Fans – die Ökoregion Kaindorf besticht mit ihrer Vielfalt. Für körperliche Fitness sorgen Morgengymnastik, Aquafit Wassergymnastik, eine geführte Nordic Walking Tour und das Smovey Training. Das Hotel gilt als idealer Ausgangspunkt für Radtouren jeglichen Schwierigkeitsgrades. Im Frühling wird die Ökoregion Kaindorf zum Bikeparadies von Radliebhabern. Auf der beliebten Genuss-Radrundfahrt warten 21 km darauf, erkundet und erfahren zu werden. Kulinarische Schmankerl warten ebenso auf der Strecke, wie zahlreiche Ladestationen. Der kostenlose Fahrradverleih im Hotel gilt als zusätzliches Service für einen bequemen und angenehmen Radurlaub. Familien bietet sich eine 5 km lange Kinderstrecke, mit tollem Animationsprogramm.

Mit der inkludierten GenussCard erhalten Gäste kostenfreien oder vergünstigten Eintritt für über 200 regionale Ausflugsziele, wie den Besuch der Schokoladenmanufaktur Zotter, Balloonfahrten in Hofkirchen sowie die Besichtigung der Altstadt Hartberg. Zahlreiche urige Buschenschänke und traditionelle Heurigen der Ökoregion verwöhnen mit steirischen Köstlichkeiten.

Im Hotel-Restaurant Steirerrast nimmt Zeit für die Familie einen hohen Stellenwert ein. Neben Pferdespaß erfreuen sich die Kinder am Abenteuer-Spielplatz, an spannenden Animationsprogrammen und im farbenfrohen Spieleraum. In der Kinderdisco kann richtig abgerockt werden. Der idyllisch angelegte Steirerteich, das angrenzende Freibad und der Stubenbergsee schaffen erfrischende Abkühlung und gemeinsame Familienzeit im Grünen.

Naturliebhaber:innen und Hobbygärtner:innen können an einer Wildkräuterwanderung teilnehmen, wo sie nützliche Informationen zur ökologischen und nachhaltigen Bewirtschaftung erfahren. Großer Beliebtheit erfreuen sich dabei Verkostungen, Kenntnisse zur Verarbeitung von Kräutern und themenspezifische Workshops.