Hotel Peternhof: Wenn der Sonnenskilauf auf erste Frühlingsgefühle trifft

Zwischen den markanten Gipfeln des Wilden und Zahmen Kaisers zeigt sich die Region Kaiserwinkl aktuell von ihrer facettenreichen Seite. Während ihr oben in den Bergen noch den klassischen Sonnenskilauf genießen könnt, halten im Tal bereits die ersten Boten des Frühlings Einzug. Diese besondere Übergangszeit bildet den Rahmen für einen Aufenthalt im Peternhof, bei dem ihr Aktivsport und Regeneration direkt miteinander verbinden dürft.

Sportliche Vielfalt zwischen Schnee und trockenen Talwegen

Das sportliche Angebot im Spätwinter ist breit gefächert. Ihr könnt die letzten Schwünge auf den Pisten ziehen oder die ausgedehnten Langlaufloipen der Region nutzen. Gleichzeitig erlauben es die milderen Temperaturen, dass ihr bereits zu ersten Wanderungen oder Radtouren auf den trockenen Wegen im Tal aufbrecht. Auch für Reiter:innen bietet die erwachende Landschaft nun besondere Reize bei Ausritten durch die Natur.

Regeneration und Wohlbefinden im Fokus

Nach der Bewegung an der frischen Luft dürft ihr im Wellnessbereich neue Kraft tanken. Im 20 Meter langen Sportbecken oder im Fit Well Chalet steht die Vitalität im Vordergrund. Wer gezielten Ausgleich sucht, kann an den regelmäßigen Yoga- oder Qi-Gong-Einheiten teilnehmen. Das Herzstück der Entspannung bildet der beheizte Outdoor Infinity Pool mit Blick auf die Bergwelt. In der Eventsauna erwarten euch täglich wechselnde Aufgüsse durch die Saunameister:innen, während die finnische Kugelsauna einen besonderen architektonischen Akzent setzt. Ergänzend dazu könnt ihr Behandlungen aus der Naturheilkunde, Ayurveda oder klassische Massagen in Anspruch nehmen.

Raum für Familien und kulinarischen Genuss

Für Familien bietet das Haus ein stimmiges Konzept aus gemeinsamer Zeit und individuellen Freiräumen. Kinder ab drei Jahren werden professionell betreut, sodass die jungen Gäste in der Kinder-Badelandschaft oder bei altersgerechten Programmen voll auf ihre Kosten kommen. In der Zwischenzeit dürft ihr euch in aller Ruhe den Wellness-Angeboten widmen.

Den Abschluss des Tages bildet die regionale Küche, die heimische Zutaten zeitgemäß interpretiert. Ihr könnt den Abend in entspannter Atmosphäre ausklingen lassen, bevor ihr euch in die Zimmer oder Suiten zurückzieht, die teils über eigene Private-Spa-Bereiche verfügen. Im Peternhof nutzt ihr den Spätwinter so für einen Rhythmus, der den Kopf befreit und neue Energie für das kommende Frühjahr schenkt.