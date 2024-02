Hotel Kollers am Millstätter See: Neueröffnung nach großem Umbau Anfang Mai

Im Hotel KOLLERs am Millstätter See ist ein großer Umbau im Gang. Bis 02. Mai 2024 wird gebohrt und gehämmert. Danach kehrt wieder herrliche Ruhe ein in dem Genusshotel am Seeufer und eine Sommersaison voll Wellness und Entspannung kann beginnen. Was macht der Küchenchef, während seine Küche komplett erneuert wird? Martin Wieser kocht schon seit 15 Jahren im KOLLERs. Jetzt weiht er alle neugierigen Feinschmecker in seinem dritten Kochbuch in die Geheimnisse seiner Köstlichkeiten ein.

Was erwartet euch im Hotel KOLLERs?

Das KOLLERs ist ein traumhaftes Hideaway, das Sommergefühle am See hochleben lässt. Das SPA wurde mit drei Relax Guide Lilien ausgezeichnet. Vor dem Hotel ankert die MS KOLLERs SWAN und lädt zum Relaxen im Wellenschlag. Sogar ein eigenes Seebad, das umweltschonend auf 28 Grad erwärmt wird, kann das KOLLERs seinen Gästen bieten. Mit viel Liebe hat die Gastgeberfamilie ein Ensemble aus einer blühenden Gartenoase, aus traumhaften Liegedecks am See, aus Außenpool und Kuscheloasen angelegt. Zwischen dem See und den Bergen finden Genießer hier eine Rückzugsoase, um die Seele baumeln zu lassen. Im glasklaren See schwimmen, auf Wasserski Spuren ziehen, einen Segeltörn planen, wandern und Rad fahren – der Sommer im KOLLERs hat viele Facetten.

Die Vorfreude auf den Sommer 2024 ist bei Gästen und Mitarbeitern gleichermaßen groß. Für das Team werden zurzeit große Investitionen in ein neues, modernes und komfortables Arbeitsumfeld getätigt. Von einer neuen Küche state-of-the-art über ein schönes Service-Office bis hin zu einem einladenden Mitarbeitersozialraum, eine komfortable Umkleide, einen praktischen Mitarbeiteraufzug und eigene Toiletten nur für das Team reichen weitgehende Erneuerungen. Den Gästen zeigt sich das KOLLERs ebenfalls von einer noch schöneren Seite. Die neugestaltete Lobby und Rezeption, das neue Restaurant und die ebenfalls neue Hotelbar bringen das KOLLERs auf eine noch höheres Genusslevel. Gut zu wissen: Die Golfsaison im KOLLERs startet bereits am 02. Mai, ebenso die beliebte KOLLERs Seen Wellness.

