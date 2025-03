Hotel Gut Sein: Neueröffnung Anfang April im idyllischen Lavantal

Es gibt Orte, die man betritt – und sofort spürt, dass man angekommen ist. Orte, die Ruhe spenden, Kraft geben und zum Sein einladen. Ein solches Refugium eröffnet Anfang April 2025 im idyllischen Lavanttal in Kärnten: das Hotel Gut Sein. Das Konzept des Hauses ist so einfach wie wertvoll: regional, zur Ruhe kommen, sich auf das Nichtstun konzentrieren. Im Einklang mit der Region entsteht hier aus Tradition etwas Neues. Gut Sein – Zeit zum Bleiben.

Wohnen mit Blick auf die Natur – ankommen und durchatmen

Sanfte Morgenstrahlen tauchen die Berge in ein goldenes Licht. Ein tiefer Atemzug, klare Luft. Hier, hoch oben im Dachgeschoss, öffnen sich die Fenster und geben den Blick frei auf Herzogberg und Koralpe – ein Panorama, das zum Innehalten einlädt.

Jedes der neun Zimmer im Hotel Gut Sein ist liebevoll gestaltet – individuell und mit viel Aufmerksamkeit für das Detail. Im Obergeschoss schaffen warme Holzdecken und ausgesuchte Tapeten eine behagliche Atmosphäre. Zusätzlichen Komfort bieten zwei großzügige Junior Suiten, eine davon mit Balkon. Und das Deluxe Zimmer mit Blick auf den Hausberg oder den idyllischen Dorfplatz.

Die Ausstattung verbindet modernen Komfort mit stilvoller Zurückhaltung: Klimaanlage für angenehme Temperaturen, schnelles WLAN für alle, die online gehen wollen, und harmonische Designelemente, die Ruhe in den Raum bringen.

Alles hier ist darauf ausgerichtet, das Tempo zu drosseln und die Welt draußen einfach sein zu lassen. Ein Rückzugsort, an dem die Zeit langsamer vergeht – und der Augenblick wichtiger wird.

Alle Zimmer sind ab drei Übernachtungen buchbar.

Genuss mit Bedacht – Essen, das guttut

Genuss ist mehr als ein Geschmack – es ist ein Gefühl, das in Erinnerung bleibt. Im Gut Sein wird bewusst gekocht, mit Liebe serviert und mit allen Sinnen genossen. Ehrlich, regional, voller Wärme.

Der Tag beginnt herrlich entspannt. Der Duft von frisch gebackenem Kuchen liegt in der Luft. Auf dem liebevoll gedeckten Buffet wartet ein feines Frühstück: sonnengereiftes Obst, knackiges Gemüse aus der Region und Müsli. Dazu werden frisch zubereitete Speisen à la carte serviert – wohliger Porridge, frische Eierspeisen und täglich neue Köstlichkeiten – bis 10.30 Uhr starten Genießer hier in aller Ruhe in den Tag.

Zu Mittag gibt es Salate im Glas, würzige Suppen und kleine Spezialitäten – leicht, aber voller Geschmack. Perfekt zum Mitnehmen für ein Picknick im Grünen oder eine Pause auf der Terrasse. Nachmittags steht der Tee in der Stube bereit, ein Stück selbstgebackener Kuchen wartet auf Genießer. Hier kann man sich einfach nehmen, was das Herz begehrt – in seinem eigenen Tempo.

Abends lockt der Pauliwirt gleich um die Ecke. Ein paar Schritte durchs Dorf und schon gibt es hausgemachte Schmankerl, bodenständig und ehrlich, Vegetarisches und Feines aus der hauseigenen Metzgerei.

Raum für Wohlbefinden

Wahre Entspannung entfaltet sich im Gut Sein durch die ganzheitlichen Yoga- und Qi Gong-Angebote, die Körper und Geist in harmonischen Einklang bringen. Im Sommer wird die Natur zur Quelle der Erneuerung: Yoga im Wald oder unter den sanft wiegenden Obstbäumen lässt den Alltag in den Hintergrund treten und öffnet die Tür zu innerer Ruhe. Die Zirben-Sauna und wohltuende Massagen ergänzen das Regenerationsprogramm und schenken Wohlbefinden und Ausgeglichenheit.

Erleben & Entdecken

Auch die herrliche Umgebung des Gut Sein lädt dazu ein, den Augenblick bewusst zu erleben: Beim Wandern durch die Natur, beim Radfahren auf malerischen Wegen oder beim Kneippen an erfrischenden Quellen. Handwerkliche Erlebnisse wie Brotback- und Käsekurse lassen die Gäste in die lokale Kultur eintauchen. Das Hotel Gut Sein versteht sich als Ort der Inspiration, an dem auch kleine Retreats stattfinden, die noch tieferes Bewusstsein und Entspannung fördern.

Mit seiner Philosophie setzt das Hotel Gut Sein Maßstäbe für nachhaltigen und bewussten Urlaub in Kärnten – ein Ort, um das Leben in vollen Zügen zu genießen und einfach Gut Sein zu lassen.

Aktuelle Angebote

Zeit für mich (Anreise Mo., Do.)

Leistungen: ab 3 Nächte, Vollpension, frisches Quellwasser, in house Aktivitäten (Yoga, Qigong, Walking), Sauna, Infrarotkabine, 1 x Klangschalenmassage, 1 x Maniküre oder Pediküre – Preis p. P.: ab 689 Euro, Aufpreis 2. Person 159 Euro/Nacht