Horrorspiel The Chant kommt im Oktober 2022 rein für PC und aktuelle Konsolen

The Chant wird auf PC, PS5 und Xbox Serie kommen, und zwar im Oktober 2022. Was bedeutet das für Xbox One und PS4?

Mehr zu The Chant

The Chant ist ein Horrorspiel, das die dunkle Seite der Spiritualität erkunden soll. Der Third-Person-Horrortitel spielt in einem spirituellen Rückzugsort und lässt euch ums Überleben kämpfen. Ein Ritual geht schief, und plötzlich steht ihr kosmischem Terror und psychedelischen Schrecken gegenüber! Dieser geht für Xbox One- und PS4-Besitzer:innen noch einen Schritt weiter. Gematsu hat diesbezüglich nachgefragt, und das Team von Brass Token hat klargestellt: “In diesem Stadium konzentrieren wir uns auf Gen 9 und PC, um sicherzustellen, dass sie die höchsten Qualitätsstandards erfüllen. Neuigkeiten zu Gen 8-Versionen werden in naher Zukunft folgen.”