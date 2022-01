Horizon Forbidden West Cast und Charaktere vorgestellt

In nicht einmal mehr einem Monat geht Aloys großes Abenteuer im postapokalyptischen Amerika weiter. Nun hat Publisher Sony im Rahmen eines Behind-the-Scenes-Videos vorgestellt, wer sonst noch dem Horizon Forbidden West Cast angehören wird. Neben alten Bekannten aus dem ersten Teil werden auch ein paar neue Charaktere eingeführt. Aber seht am besten selbst.

Das ist der Horizon Forbidden West Cast

Ashly Burch verkörpert Aloy

Mit Aloy etablierte das niederländische Entwicklerstudio Guerilla Games in Horizon Zero Dawn 2017 eine starke Frauenfigur im Gaming-Universum. Ashly Burch verlieh der Death-Seekerin vom Stamm der Nora einiges an Profil. Unsere Protagonistin – getrieben von der stetigen Suche nach Antworten, die ihren Platz in der Welt erst noch finden muss – verkörperte sie sehr glaubwürdig. Natürlich wird die Schauspielerin diese Rolle auch in der heiß erwarteten Fortsetzung auch wieder ausfüllen.

Lance Riddick mimt Sylens

Der für mich interessanteste Charakter aus Horizon Zero Dawn wird sicherlich auch im neuen Abenteuer wieder eine tiefgreifende Rolle spielen. Einen entscheidenden Anteil daran hatte dabei auch die eindringliche Performance von Lance Riddick. Ähnlich wie Aloy ist auch Sylens auf der Suche nach Wissen. Um sein Ziel zu erreichen kennt dieser jedoch im Gegensatz zu unserer Heldin keine Skrupel. Schon allein deshalb dürfen wir uns im neuen Game sicherlich auf ein paar einprägsame Szenen mit Sylens freuen.

Noshir Dalal erweitert den Cast um Kotallo

Im am 18. Februar erscheinenden Spiel trifft Aloy auch auf insgesamt 3 neue Stämme. Ein wichtiges Mitglied dieser neuen Fraktionen scheint dabei auch der Krieger Kotallo zu sein. Dieser befindet sich gerade an einem Scheidepunkt seines noch jungen Lebens als er auf unsere Protagonistin trifft. Viel mehr wissen wir aktuell noch nicht über diese Figur. Wahrscheinlich wird sie ein verbindendes Glied in der Kette zwischen Spieler und den neuen Fraktionen einnehmen.

Carrie-Anne Moss spielt Tilda

Was haben Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss gemeinsam? Genau, beide haben im Sci-Fi-Klassiker Matrix mitgewirkt. Danach wagte der Darsteller des Neo jedoch auch den Schritt in die Videospiel-Industrie und verkörperte in Cyberpunk 2077 Johnny Silverhand. Nun wagte auch seine Kollegen den Sprung und tauscht in Horizon Forbidden West die Rolle der Trinity gegen die der mysteriösen Tilda.

John Macmillan schlüpft in die Rolle von Varl

Varl war bereits im ersten Teil des Franchises mit von der Partie und lief uns immer mal wieder über den Weg. Gerade im finalen Showdown erwies sich der noch junge Krieger als äußerst wichtiger Verbündeter. So sehr, dass John Macmillan im neuen Teil anscheinend noch mehr Screentime bekommen wird.

John Hopkins spielt unseren Best-Buddy Erend

Erend entwickelte sich mit Fortdauer der Handlung von Horzion Zero Dawn vom unwichtigen Nebencharakter zur absoluten Stütze für Aloy. In Forbidden West scheint er nun jedoch (erneut) in ernsten Schwierigkeiten zu stecken. Natürlich sind wir da als große Heldin zur Stelle um ihm aus der Patsche zu helfen. Im Gegenzug wird uns die sympathische Art die Darsteller John Hopkins in diesen Charakter steckt auch diesmal wieder zur Seite stehen.

Horizon Forbidden West bei Beyond Pixels

Der Release eines der größten Titel des Jahres rückt immer näher. Erst gestern veröffentlichte Sony einen Story-Trailer in den ihr hier einsehen könnt.