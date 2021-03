Hood: Outlaws & Legends Klassen vorgestellt Part II

Nachdem wir euch im letzten Beitrag den Ranger sowie den Hunter vorgestellt haben, sind nun die weiteren Hood: Outlaws & Legends Klassen an der Reihe. Konkret geht es diesmal um den Raufbold und den Mystiker, welche die weiteren Gruppenmitglieder ideal ergänzen sollen.

Der Brawler, dieser Raufbold

Diese Kampfmaschine ist der geborene Krieger, der seinen schmiedeeisnen Hammer dazu verwendet, Schneisen in die gegnerischen Reihen zu schlagen. Im 1 gegen 1 is der Brawler die erste Wahl. Ob seiner Stärke und Statur haut er natürlich ordentlich rein, muss aber dennoch keine wirklichen Abstrichen in Sachen Geschwindigkeit oder Ausdauer hinnehmen.

Für die entscheidenden Momente im Gefecht greift dieser Little John-Verschnitt auf seine einzigartige Fähigkeit zurück. Im Zorn steigert er seine ohnehin schon beeindruckenden Fähigkeiten noch einmal weiter. Ein Schlag durch den Hammer des Brawlers endet dann nicht selten in einem One-Hit-Kill für den Feind. Ob seiner Charaktereigenschaften ist dieser Raufbold aber auch für eine defensivere Spielweise interessant.