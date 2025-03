HONOR Magic7 Pro Test: Hochperformant im Alltag und bei Fotos

Dabei kann auch das Design überzeugen: Vom Weltraum inspiriert will das Gerät Präzision mit einer modernen Ästhetik vereinen. Aus jedem Blickwinkel soll das Gerät edel aussehen, gleichzeitig dank NanoCrystal Shield sturzfest und bereit für jede Herausforderung sein. Hohe Sturzfestigkeit und Haltbarkeit nebst einem reduzierten Kratzer-Risiko nimmt man im Alltag gerne mit, so wie die IP69-Wasserdichtigkeit: Das Gerät übersteht nicht nur Staub und Wasser, sondern widersteht auch Hochdruckreinigern – ein Novum in der Smartphone-Welt. Dezent gebogene Displayränder sorgen für fließende Übergänge an den Kanten, starke Kameras überzeugen die Foto-Fans: Was geht da noch alles? Legen wir los mit dem Testbericht, und dazu packen wir das Smartphone erst einmal aus!

Der erste Eindruck: Robustheit trifft Ästhetik

Nehmen wir das Magic7 Pro erstmals in die Hand, überrascht die angenehme Balance zwischen Größe (162,7 × 77,1 × 8,8 mm) und Gewicht (223 g). Die mattierte Rückseite (in Lunar Shadow Grey und Black erhältlich) widersteht Fingerabdrücken effektiv, während der metallische Rahmen trotz seinem Hochglanzfinish griffig bleibt. Auffällig ist die Kamera-Insel: Drei Objektive und der TOF-Sensor ragen etwa 6 mm hervor – ein Statement, das Designmut beweist, aber die Liegefläche auf Tischen vergrößert. Anstatt hier irgendetwas verstecken oder dezent verbauen zu wollen, prangt diese Insel mittig auf der Rückseite – so verwechselt man das HONOR-Gerät niemals mit einem anderen. Früh fallen auch schon die überall abgerundeten Kanten auf: Egal, wie ihr dieses Smartphone in die Hand nehmt, es bleibt ein angenehmes Gefühl in den Händen zurück.

Neben der immens hohen Verarbeitungsqualität fällt auch rasch das Display auf. Denn mit seinen geräumigen 6,8 Zoll Bildschirmdiagonalen und seiner hohen Helligkeit (1600 nits für das gesamte Display, und 5000 nits als punktuelle Spitzenhelligkeit bei HDR-Inhalten) ausgestattet überzeugt der Screen auf Anhieb, egal, welchen Maßstab ihr anlegt. Dass HONOR ihn auch als natürliches AI-Augenkomfort-Display anpreist, tut dem Bildschirm nur gut. Ob eure Augenbelastung nun tatsächlich um 18 % sinkt, vermag ich nicht zu beurteilen – aber jeden gesundheitlichen Fortschritt vor einem Display wollen wir gutheißen! Als absolutes Flaggschiff-Smartphone von HONOR kann das Magic7 Pro natürlich an allen Fronten glänzen, und daher widmen wir uns einmal dem Bandbreitentest im Alltag.

Das HONOR Magic7 Pro im Alltag

Während unseres großzügigen Testzeitraums war dieses Smartphone immer dabei – ob im redaktionellen Alltag, auf Reisen (wie etwa auf den MWC 2025) oder bei heftigen Spiele-Sessions zückten wir vorrangig immer das HONOR Magic7 Pro. Was haben wir daraus gelernt? Wenig überraschend: Das 6,8-Zoll-OLED-Display (2800 × 1280 Pixel, 453 ppi) glänzt mit seinen 5.000 Nits Spitzenhelligkeit bei HDR-Inhalten im passenden Format. Einen Unkenruf kann ich hierbei entkräften: Der Bildschirm wird nicht nur sehr hell, sondern auch sehr dunkel – perfekt für die Nachtgemächer. Weiters überzeugt der Screen mit seiner adaptiven 1-120-Hz-Wiederholrate. Sehr gut: Dieser Bildschirm erreicht anders als viele Konkurrenzprodukte tatsächlich den Wert von 1 Hz und spart somit kräftig Strom.

Einen minimalen Kritikpunkt, wenn man ihn überhaupt so nennen möchte, kann ich hier anführen – der Screen springt nur zwischen 1, 60, 90 und 120 Hz hin und her. Mehr Abstufungen im unteren Bereich, wie etwa auf 24, 30 oder 40 Hertz, gibt es zum Testzeitpunkt nicht. Da wäre also noch etwas möglich! Wo allerdings nicht viel Luft nach oben zu sein scheint, ist die Leistung des Geräts. Denn bei Alltagsaufgaben langweilt sich das HONOR Magic7 Pro geradezu, das ist eh schon der Standard für Topgeräte. Aber: Selbst bei Benchmarks wie dem Geekbench 6-Test braust das Smartphone nur so durch die einzelnen Abschnitte. Im Android-Direktvergleich landet das Produkt mit Respektabstand auf den ersten Plätzen mit 3072 (single), 9446 (multi) und 18270 (GPU) Punkten.

An der Grenze: Leistung bei Spielen

Dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, dass ich äußerst gespannt war, wie sich das Produkt beim Zocken so schlagen wird. Rasch war die Game-Suite rund um Diablo Immortal, Genshin Impact, Balatro, Vampire Survivors, Mortal Kombat und mehr geladen, und dann wurde das HONOR Magic7 Pro ordentlich unter Druck gesetzt. Der Snapdragon-8-Elite-Chip gepaart mit 12 GB RAM (und zusätzlichen 12 GB „HONOR RAM Turbo“) demonstriert nichts weniger als die absolute Oberklasse. Kleine Spiele zwischendurch meistert das Gerät klarerweise ohne Probleme, und bei den großen Games kann es sich auszeichnen. Bei Diablo Immortal ist bei der Auflösung bei „Hoch“ Schluss, dafür kommt das Smartphone mühelos mit den sonstigen Grafik-Einstellungen auf dem absoluten Maximum klar.

Das Kühlsystem bestehend aus Graphen und Vapor Chamber zeigt im Vergleich zum anderen Geräten und auch den eigenen Vorgängermodellen einiges an Verbesserungen, kann die Hitzeentwicklung des Chipsatzes aber nicht vollständig kompensieren. Unter dem Strich bedeutet dies, dass die Wärme insgesamt sehr gut verteilt wird und das gesamte Gerät handwarm wird, anstatt punktuell heiß zu werden. Wie bei allen anderen Flaggschiff-Geräten im Jahr 2025 auch punktet das Zusammenspiel zwischen starker Hardware, was Prozessorleistung und Grafikeinheit sowie Bildschirm und auch Wärmemanagement angeht. Alle derzeit erhältlichen Spiele lassen sich einwandfrei zocken – das ist wahre Premium-Qualität!

Über die Kameras des Geräts

Das HONOR Magic7 Pro wartet mit einem beeindruckenden Arsenal an Objektiven auf, mit seinem Tele-Objektiv (200 MP, f/2.4, 2,5-fach optisch, 10-fach hybrid), einem Hauptsensor (50 MP, f/1.6, OIS), einem Ultra-Weitwinkellinse (50 MP, f/2.0, 122° FoV) sowie einem ToF-3D-Tiefensensor. Diese Hardware stellt sicher, dass ihr in jedem Modus super aussehende Resultate erzielt. Ob Nacht, Porträt, Foto, Video, Pro, Zeitlupe, Panorama, Zeitraffer oder Super-Makro – es funktioniert einfach. Kein schwacher Sensor, und die Ergebnisse sprechen für sich! Die 200 MP-Telekamera schafft selbst bei hohen Zoomstufen ordentliche Bilder, ein Aber gibt es jedoch: Wenn ihr in regulär geschossene Fotos reinzoomt, merkt ihr rasch, dass die AI sehr aggressiv Filter anwendet.

Das ist aber auch so das ziemlich einzige Aber bei den Kameras, denn Nachtaufnahmen profitieren von der verbesserten Multi-Spektrum-Farbtemperaturerkennung, die bei Lichtquellen in schwacher Beleuchtung glänzen kann. Selbst der gute, alte Porträt-Modus bekommt KI-Unterstützung, der sich bei Haaren, Maschen und Brillen auszeichnet. Zwischen HDR-Option, unterschiedlichen Auflösungen (von 21:9-4K bis 16:9-720p ist alles möglich), dem allgegenwärtigen Beauty-Modus und nicht zu vergessen dem Harcourt-Porträtkunststil im 5:4-Seitenverhältnis ist die Kamera-App mit einer Menge an Optionen angereichert. Somit ist sie sowohl für den schnellen Schnappschuss, aber auch für Fotoshootings mit viel Hingabe geeignet!