Das Xbox-Handheld wird wahr und heißt ROG Xbox Ally X

Hat man sich das so vorgestellt? Das ASUS ROG Ally wird dank Xbox zum ROG Xbox Ally, auch in einer X-Variante, und läuft unter Windows.

Zum ROG Xbox Ally X

Irgendwie bin ich noch ein wenig verwundert: Microsoft hätte eigentlich an einem eigenen Gerät getüftelt, aber es scheint, als wäre dieser Plan über den Haufen geworfen worden. Denn grundsätzlich ist das Gerät ein Asus-Gerät, das mit ihren bestehenden ROG Ally-Handhelds in Einklang steht. Tatsächlich heißt es ROG Xbox Ally. Ein echtes Xbox-Sandwich, dieser Name. Angesichts der Tatsache, dass alle diese Handhelds nur PCs sind, ist es sinnvoll, dass Microsoft mit Drittentwicklern zusammenarbeitet, anstatt zu versuchen, die Maschine neu zu erfinden, obwohl es den Hype bremst.

Wir wissen, dass dies schon seit einiger Zeit in Planung war, sowohl weil Phil Spencer in Interviews offen über die Absicht war, einen Handheld zu veröffentlichen, als auch, weil Bilder davon wiederholt durchgesickert sind. Es ist schön zu wissen, dass es echt ist. Zu Weihnachten 2025 werden sowohl das ROG Xbox Ally wie auch sein großer Bruder, das Xbox Ally X veröffentlicht. Die Namensgebung klingt jedenfalls so wie bei der Series S und Series X-Konsole. Was haltet ihr von dieser Ankündigung, wäre das etwas für euch?