Hollow Knight: Silksong bekommt neue Inhalte

Für Silksong ist angeblich ein neues Update in Arbeit, das in seinem Umfang dem Hollow Knight: Godmaster-DLC ähnlich sein könnte.

Mehr für Silksong

Laut SteamDB haben nur etwa 15 Prozent der Hollow Knight: Silksong-Fans den 100-Prozent-Abschluss erzielt. Für den verbleibenden Prozentsatz bleibt möglicherweise noch genügend Zeit, das Spiel zu beenden, bevor Team Cherry neue Inhalte für seinen Metroidvania-Hit ankündigt. Wie Jason Schreier von Bloomberg zuerst enthüllte, bestätigte das Entwicklungsteam, dass es an einem Inhaltsupdate arbeitet, das einen etwas größeren Umfang bieten soll. Dem Bericht zufolge könnte der neue Inhalt Steel Assassin Sharpe enthalten, einen mysteriösen Charakter, der vor einigen Jahren gehänselt wurde, aber nie einen offiziellen Auftritt im Spiel hatte. In einem Interview sagte Team Cherry-Mitbegründer Ari Gibson, dass dieser Charakter „hinter den Kulissen wartet“.

Er fügte hinzu, dass „wir uns freuen, Sharpe wieder vorzustellen“. Auf die Frage, ob Steel Assassin Sharpe in einem kommenden DLC erscheinen würde, sagte Gibson, dass es „eine gute Gelegenheit wäre, mehr über sie zu erfahren“. So aufregend wie mehr Inhalte für Silksong klingen, ist Team Cherry noch nicht bereit, Veröffentlichungstermine zu enthüllen. Der andere Mitbegründer des Teams, William Pellen, sagte Bloomberg, dass Team Cherry „bald mehr darüber reden wird, aber vielleicht werden wir jetzt keinen Zeitrahmen nennen“. Was die Pläne des Entwicklungsteams über das Hollow Knight-Franchise hinaus betrifft, so erwähnten beide Mitbegründer, dass Team Cherry auch Spiele außerhalb des geliebten Universums entwickeln möchte.