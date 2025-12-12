Hogwarts Legacy (PC) gratis abstauben im Epic Games Store

Hogwarts Legacy kann gerade für eine begrenzte Zeit im Epic Games Store frei in Anspruch genommen werden. Holt es euch!

Über Hogwarts Legacy

Das Spiel kann derzeit kostenlos beansprucht werden, aber das Angebot endet am 18. Dezember. Der Deal markiert auch den Beginn des Epic Games Store Holiday Sale. Dieser Sale, der bis zum 8. Januar läuft, bietet eine Reihe von Spielen mit bis zu 75 % Rabatt.

Das im Februar 2023 veröffentlichte Harry Potter-Spin-off-Rollenspiel Hogwarts Legacy war das meistverkaufte Spiel dieses Jahres noch vor The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Seitdem hat es mehr als 34 Millionen Exemplare verkauft und insgesamt über 1 Milliarde US-Dollar Umsatz gemacht.