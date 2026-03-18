Highspeed für euer Zuhause: devolo bringt WLAN 7 und Glasfaser-Power

Ein stabiles und schnelles Netzwerk ist das Herzstück jeder modernen Wohnung. Damit ihr beim Streaming, Gaming oder im Homeoffice keine Kompromisse eingehen müsst, bringt der Netzwerkexperte devolo mit dem devolo WiFi 7 BE6500 eine neue Generation an Hardware an den Start. Das System ist speziell auf die Anforderungen von schnellen Glasfaseranschlüssen zugeschnitten und fungiert sowohl als leistungsstarker Ethernet-Router als auch als flexibles Mesh-System.

Technik, die mit euch Schritt hält

Mit dem neuen Standard WLAN 7 knackt ihr Geschwindigkeiten von bis zu 6.500 Mbit/s. Durch die Nutzung von drei Frequenzbändern (2,4, 5 und 6 GHz) und einer Kanalbreite von bis zu 320 MHz sorgt das System dafür, dass eure Datenpakete ohne Verzögerung ankommen. Dank innovativer Features wie Multi-Link Operation und 4K-QAM könnt ihr deutlich mehr Geräte gleichzeitig vernetzen, während die Reaktionszeiten spürbar sinken. Natürlich bleiben eure vorhandenen Endgeräte kompatibel, da auch ältere WLAN-Standards unterstützt werden.

Lückenloser Empfang in jedem Winkel

Wenn ihr große Wohnflächen oder verwinkelte Räume versorgen wollt, ist das Mesh-System die ideale Wahl. Die einzelnen Zugangspunkte spannen ein gemeinsames, intelligentes Netz auf. Ihr könnt zwischen verschiedenen Paketen wählen – vom Einzelrouter bis zum 3er-Set für maximale Abdeckung. Moderne Funktionen wie Access Point Steering sorgen dafür, dass eure Smartphones und Laptops immer automatisch mit dem stärksten Signal verbunden sind.

Installation und Flexibilität

Ihr müsst keine IT-Expert:innen sein, um euer Heimnetzwerk auf das nächste Level zu heben. Die Mesh-Kits kommen bereits vorkonfiguriert bei euch an. Den Router verbindet ihr einfach per Kabel mit eurem Glasfasermodem (ONT) und nutzt für die Einrichtung die intuitive devolo Home Network App oder die Web-Anwendung. So dürft ihr euer System ganz nach euren Wünschen optimieren und überwachen.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Komponenten sind ab sofort verfügbar. Ihr dürft euch auf eine dreijährige Garantie verlassen. Die unverbindlichen Preisempfehlungen gestalten sich wie folgt:

WiFi 7 BE6500 Router: 149,90 €

WiFi 7 Mesh BE6500 2-Pack: 279,90 €

WiFi 7 Mesh BE6500 3-Pack: 399,90 €

WiFi 7 Mesh BE6500 Extension: 149,90 €

In Kürze wird das Portfolio zudem um das Tri-Band System BE9300 erweitert, um noch höhere Leistungsansprüche zu bedienen.