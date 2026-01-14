High On Life 2 kommt am 20.4. für Nintendo Switch 2

Squanch Games wird High On Life 2 für die Nintendo Switch 2-Konsole am 20. April veröffentlichen, kündigte der Entwickler an.

Die PlayStation 5-, Xbox-Serien und PC-Versionen (Steam, Epic Games Store und Microsoft Store) werden wie bisher geplant am 13. Februar auf den Markt kommen. Der Titel wird auch über Game Pass verfügbar sein. Physische Ausgaben von High On Life 2 werden am 20. April sowohl für PlayStation 5 als auch für Switch 2 verfügbar sein. Die Switch 2-Version wird auf einer Game Key Card ausgeliefert. Im Game geht es heiß her: Wir haben ein intergalaktisches Kartell zu Fall gebracht, die Menschheit vom Rande des Aussterbens zurückgebracht und gefährliche Kopfgelder in die hinteren Ecken der Galaxie gejagt. Die Kopfgeldjagd hat uns Glück, Ruhm und Liebe gebracht; aber als eine mysteriöse Gestalt aus unserer Vergangenheit wieder auftaucht, wird unser bequemes Leben ins Chaos gestürzt. Habt ihr das Zeug dazu, alles zu riskieren und eine intergalaktische Verschwörung zu Fall zu bringen, die erneut eure Lieblingsspezies (die guten alten Menschen) bedroht?