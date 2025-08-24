High on Life 2 erscheint am 13. Februar 2026

High on Life 2 startet offiziell am 13. Februar 2026, wie Squanch Games angekündigt hat. Fans von schrägem Humor dürfen gleich näher hinsehen!

Über High on Life 2

Das Erscheinungsdatum von High on Life 2 wurde während der gamescom 2025 bekannt gegeben, wo Squanch auch etwa 42 Minuten Gameplay-Aufnahmen aus einer Demo veröffentlichte, die auf der Veranstaltung verfügbar war. Glücklicherweise ist das Filmmaterial selbst außerhalb der Spielemesse verfügbar. Das erste Spiel der Reihe war ursprünglich ein Microsoft-Exklusivtitel, der im Dezember 2022 auf Xbox Series X und PC und später auf PS5 und Switch veröffentlicht wurde.

Dies ändert sich aber nun beim Nachfolger, denn Teil zwei wird am ersten Tag – also am 13.2.2026 – auf allen Plattformen veröffentlicht, einschließlich Game Pass. High on Life 2 spielt fünf Jahre nach den Ereignissen seines Vorgängers, in dem ihr die Welt gerettet habt, oder so. Die Geschichte der Fortsetzung ist größtenteils ein Rätsel, aber sie beinhaltet, dass ihr ein Gesetzloser werdet, der von demselben Kopfgeldjäger-Netzwerk gesucht wird, für das ihr im ersten Spiel gearbeitet habt.