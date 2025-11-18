Hier ansehen: Xbox Partner Preview-Video am 20.11. ab 19 Uhr

Xbox veranstaltet am 20. November um 19 Uhr ein Partner-Show-Event. Es wird auf der offiziellen YouTube-Seite der Xbox-Plattform veröffentlicht.

Mehr zum Xbox Partner Preview

Wir wissen nicht, wie lange dieser Stream insgesamt dauern wird, aber frühere Partner Preview-Events dauerten etwa 25 bis 30 Minuten. Wie der Name andeutet, wird dieser Stream Partner hervorheben. Xbox nannte Unternehmen wie THQ Nordic, Tencent und IO Interactive in der Pressemitteilung, die die Veranstaltung ankündigte. Wir kennen einige Spiele, die diese Woche im Rampenlicht stehen werden. Xbox hat erklärt, dass wir „einen aufregenden ersten Blick“ auf Inhalte sehen werden, die für das James-Bond-Spiel 007 First Light kommen. IO Interactive steht dahinter und kommt am 27. März heraus.

Manche haben das Game bereits auf der gamescom 2025 in Aktion gesehen und es als Hitman–James Bond bezeichnet. Dies ist angemessen, da der Entwickler IO Interactive hinter vielen der Hitman-Spiele steckte. Wir werden auch einen „elektrisierenden erweiterten Gameplay-Trailer“ für Tides of Annihilation bekommen. Das ist ein kommendes Fantasy-Abenteuerspiel, das vom chinesischen Studio Eclipse Glow Games entwickelt wurde. Xbox verspricht auch einen „frischen Blick“ auf Reanimal, ein Horror-Abenteuer von den Leuten hinter Little Nightmares. Hier ist das Video für euch!