Hier ansehen: Sony stellt am 15. Mai neue Kopfhörer vor

In der Mail heißt es: Stell dir eine Erinnerung ein, um dir die News live auf YouTube ansehen zu können. Sie findet am 15. Mai 2025 um 18 Uhr statt. Was wird hier vorgestellt? Obwohl noch mehr als 30 Stunden bis zum Event vergehen, haben sich schon über 100 Leute eingefunden, die beim offiziellen YouTube-Video im Chat warten. Sie sprechen alle davon, was bei potentiellen WH-1000XM6 ANC-Kopfhörern besser sein könnte, oft werden der Bügel und die Gesprächsqualität bei Telefonaten genannt. Wir haben uns erst kürzlich die Vorgängervariante in einem ordentlichen Testbericht angesehen und kamen zu einem guten Fazit:

„Es hat schon seinen Grund, warum die Sony WH-1000XM5 bei ihrem Erscheinen im Jahr 2022 für Furore gesorgt haben. Denn das, was sie mitbringen, kann man eigentlich nur als unwiderstehlichen Mix bezeichnen: Richtig starkes und flexibles ANC trifft auf coolen Klang, den ihr zudem via Sound Connect-App ganz einfach und ohne Vorkenntnisse an euren Geschmack anpassen könnt. Auch die Ausdauer ist dabei schwer in Ordnung, denn an die 30 Stunden mit Umgebungsgeräuschunterdrückung können sich sehen lassen! Bis zu 40 Stunden erreicht ihr ohne ANC, und das ist eine Hausnummer. Man möchte nun fragen: Wer will überhaupt so lange Kopfhörer tragen? Wenn, dann diese – die ultraleichten Over-Ears schmeicheln eurem Kopf und euren Ohren – der Komfort ist gelungen, ja nahezu perfekt.“

Hier das YouTube-Video von Sony zum Selberansehen für euch!