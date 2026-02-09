Hier ansehen: Sony stellt am 12.2. ab 17 Uhr neue In-Ears vor

Sony kündigt für den 12. Februar 2026 um 17:00 Uhr die Vorstellung einer neuen Generation von In‑Ear‑Kopfhörern an.

Mehr zu den Sony In-Ears

Dieses Event wird wieder einmal per Livestream auf YouTube übertragen. Die Branche geht übereinstimmend davon aus, dass es sich dabei um das neue Flaggschiff‑Modell WF‑1000XM6 mit verbessertem Noise Cancelling und überarbeitetem Design handelt. Denn auf der Sony‑Website wird das Event explizit als Präsentation „der nächsten Generation von In‑Ear‑Kopfhörern“ für den 12. Februar 2026, 17:00 Uhr MEZ, angekündigt. Ein kurzes Teaser‑Video von Sony zeigt schemenhaft neue True‑Wireless‑In‑Ears in einer kompakteren Ladehülle: