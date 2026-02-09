Hier ansehen: Sony stellt am 12.2. ab 17 Uhr neue In-Ears vor
Sony kündigt für den 12. Februar 2026 um 17:00 Uhr die Vorstellung einer neuen Generation von In‑Ear‑Kopfhörern an.
Dieses Event wird wieder einmal per Livestream auf YouTube übertragen. Die Branche geht übereinstimmend davon aus, dass es sich dabei um das neue Flaggschiff‑Modell WF‑1000XM6 mit verbessertem Noise Cancelling und überarbeitetem Design handelt. Denn auf der Sony‑Website wird das Event explizit als Präsentation „der nächsten Generation von In‑Ear‑Kopfhörern“ für den 12. Februar 2026, 17:00 Uhr MEZ, angekündigt. Ein kurzes Teaser‑Video von Sony zeigt schemenhaft neue True‑Wireless‑In‑Ears in einer kompakteren Ladehülle:
Kommen die Sony WF‑1000XM6?
Mehrere Leaks nennen die Bezeichnung WF‑1000XM6, einen komplett überarbeiteten Formfaktor, eine neue Ladehülle und eine nochmals verbesserte aktive Geräuschunterdrückung. Für Europa wird eine UVP von rund 299,- Euro erwartet, Vorbestellungen sollen ab dem 12. Februar möglich sein, der Marktstart wenige Wochen später folgen. Die WF‑1000XM6 werden als Nachfolger der sehr erfolgreichen WF‑1000XM5 gehandelt und sollen Sonys Spitzenposition im Markt der Noise‑Cancelling‑In‑Ears absichern. Zum Livestream geht es hier – was erhofft ihr euch?