Hier ansehen: Nintendo präsentiert Direct zu Donkey Kong Bananza

Nintendo hat seine nächste Nintendo Direct-Präsentation für Donkey Kong Bananza angekündigt. Am 18. Juni ist es ab 15 Uhr so weit!

Über Donkey Kong Bananza

„Schalten Sie am Mittwoch, den 18. Juni, für eine Livestream-Präsentation von Donkey Kong Bananza Direct ein“, kündigte Nintendo in der Nintendo Today-App an. Es wurden keine weiteren Informationen weitergegeben. Das Nintendo Direct wird auf Nintendos Social-Media-Konten sowie auf der Nintendo Today-App gestreamt. Der Action-Titel wird nächsten Monat, am 17. Juli veröffentlicht. Das Spiel ist der erste große Nintendo-Titel, der nach Mario Kart World mit der Einführung der Konsole auf die Nintendo Switch 2 kommt.

Donkey Kong wird auch von einer mysteriösen lila Stein-Figur begleitet. Donkey Kong rettet diesen Charakter, nachdem er ihn auf Ingot Island im Boden vergraben gefunden hat, und das Paar arbeitet im Spiel zusammen. Die Identität eines Charakters wurde möglicherweise versehentlich dank Kunstwerken enthüllt, die fälschlicherweise auf die koreanische Website von Nintendo hochgeladen wurden. So oder so, diese Nintendo Direct wird uns wohl endlich mehr zu Donkey Kong Bananza verraten. Freut ihr euch schon darauf?