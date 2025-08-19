Hier ansehen: Das nächste Tales of-Remaster wird angekündigt

Der nächste Eintrag in der Reihe Tales of Remastered Project wird heute, am 19. August um 16 Uhr von Bandai Namco bekannt gegeben.

Über das nächste Tales of

Obwohl noch nicht von Bandai Namco bestätigt, scheint ein Leck der Videopremiere, das versehentlich von Bandai Namco letzte Woche gepostet wurde, darauf hinzudeuten, dass Tales of Xillia die geplante Ankündigung ist. Der aktuellste remasterte Titel, Tales of Graces f Remastered, wurde am 17. Januar für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC über Steam veröffentlicht.

Der Produzent der Tales of-Serie, Yusuke Tomizawa, hat zuvor gesagt, dass Bandai Namco beabsichtigt, „[remasterte Tales of Titles] ziemlich konsistent anzubieten“ und „beabsichtigt, dies so weit wie möglich fortzusetzen“. So oder so, heute ab 16 Uhr sind wir dann klüger. Zum offiziellen Video von Bandai Namco geht es gleich hier – freut ihr euch schon auf einen neuen remasterten Teil?