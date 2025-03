HeroQuest Basisspiel Test: Extravagantes Abenteuer mit DM für bis 5 Personen

Mit dem HeroQuest Basisspiel bekommt ihr alles, um die Neuauflage des Klassikers von 1989 in voller Pracht zu erleben!

Hasbro Pulse bringt mit dem HeroQuest Basisspiel einen absoluten Klassiker zurück auf den Spieltisch. Dieses legendäre Fantasy-Abenteuerspiel hat viele Brettspiel-Fans in den letzten Jahrzehnten begeistert und kehrt mit verbesserter Qualität zurück, ohne seine ursprüngliche Magie zu verlieren. Doch worum geht’s, und wie wird gespielt? Das sehen wir uns in unserem Testbericht an!

Über HeroQuest Basisspiel

Im HeroQuest Brettspiel arbeiten die Heroen zusammen, um epische Herausforderungen zu bestehen, Schätze zu finden und die Mächte des Bösen zu besiegen. Bei diesem semi-kooperativen Brettspiel schlüpft jemand von euch die Rolle von Zargon, dem Spielleiter, während vier mythische Heroen (Barbar, Zwerg, Elfe und Zauberer) sich verbünden, um in einem Labyrinth voller Monster und unheimlicher dunkler Kerker spannende Abenteuer zu bestehen. Dank wirklich gut gemachter Illustrationen und mehr als 65 detaillierten Miniaturen taucht die Gruppe in eine Welt der Fantasie ein. Das Spiel enthält 14 Herausforderungen, und da ihr auch eure eigenen Abenteuer erschaffen und selbst Geschichten erfinden kann, sind dem Spielspaß keine Grenzen gesetzt. Es gibt übrigens auch eine etwas abgespecktere (und günstigere) Version des Spiels, sie haben wir hier getestet!

Die offizielle Hasbro Pulse-Website von Avalon Hills HeroQuest verspricht ein episches Abenteuer in einer Fantasy-Welt voller Monster, Schätze und dunkler Verliese. Worum geht es? Um dem Bösen zu trotzen, müssen die Spieler*innen zusammenarbeiten und ihre Charaktere geschickt einsetzen! Diese Heroen müssen sich verbünden, um Aufgaben zu meistern, Schätze zu bergen und letztendlich das Böse zu besiegen. Das Spiel ist für 2 bis 5 Spieler*innen ab 14 Jahren geeignet. Sehr geschickt wäre es, wenn ihr immer zu fünft spielen würdet – andernfalls übernehmen einzelne Personen einfach mehr Aufgaben. In unserem Testfall, wir haben zu zweit gespielt, steuerte jeder von uns zwei Charaktere, und die Aufgabe von Spielleiter Zargon übernahm die offizielle HeroQuest-App! Sie ist in vielen Sprachen erhältlich, doch die Sprachausgabe bleibt rein auf Englisch.

Die Story des Spiels

Das Königreich wird von dunklen Mächten bedroht. Der böse Zauberer Zargon und seine Horden von Monstern verbreiten Angst und Schrecken. In dieser düsteren Zeit ruft der weise Mentor, der Berater des Königs, vier tapfere Heroen zusammen, um sich der Bedrohung zu stellen. Ihr schlüpft in die Rollen dieser Heroen und werdet auf gefährliche Missionen geschickt, die euch durch finstere Verliese, geheimnisvolle Katakomben und verlassene Burgen führen. Jedes der 14 Abenteuer im Grundspiel stellt euch vor neue Herausforderungen und Aufgaben. Mal müsst ihr einen gestohlenen Schatz zurückholen, mal einen gefangenen Verbündeten befreien oder ein magisches Artefakt finden, bevor es in die falschen Hände gerät.

Die Missionen bauen aufeinander auf und bilden eine zusammenhängende Kampagne, die euch immer tiefer in die Welt von HeroQuest eintauchen lässt. Doch aufgepasst – Zargon lauert hinter jeder Ecke und schmiedet finstere Pläne, um euch zu vernichten. Jedes Abenteuer ist ein Kampf auf Leben und Tod, wenn ihr nicht aufpasst und klug spielt. Es liegt an euch, das Reich vor dem Untergang zu bewahren und die Mächte des Bösen in ihre Schranken zu weisen. Doch auch abseits der offiziellen Geschichten könnt ihr einfach selbst kreativ werden und dem Game eure ganz eigene Story verpassen – hier werden die Grundsteine für die nächsten Spielleiter, auch in ganz anderen Systemen, klug und zugänglich gelegt! Packen wir das Brettspiel erst mal aus: