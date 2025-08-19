Herbstlicher Genuss im Ratscher Landhaus – Wein & Wellbeing in der Südsteiermark

Wenn sich die Weinberge entlang der Südsteirischen Weinstraße in warme Gold- und Rottöne hüllen, beginnt im Ratscher Landhaus eine der stimmungsvollsten Zeiten des Jahres. Eingebettet zwischen sanften Hügeln, Rebstöcken und der farbenprächtigen Natur, lädt das charmante Wellnesshotel für Genießer:innen zu einer herbstlichen Auszeit voller Ruhe, Aromen und nachhaltigem Wohlbefinden. Wir waren bereits im Ratscher Landhaus und können das Domizil absolut empfehlen – mehr dazu hier!

Wellnessurlaub in der Südsteiermark – Entspannung für alle Sinne

Das familiengeführte Wein- und Wellbeinghotel bietet mit nur 42 liebevoll gestalteten Zimmern einen persönlichen Rückzugsort mit authentischem Charme. Ob an sonnigen Herbsttagen im Naturbadeteich mitten im Weingarten oder im beheizten Infinitypool mit Panoramablick – hier genießen Gäste:innen drinnen wie draußen besondere Momente der Entspannung. Wenn die Temperaturen sinken, lädt der stilvolle Indoor-Wellnessbereich mit großzügiger Saunalandschaft, entspannenden Massagen und wohltuenden Kosmetikbehandlungen zu einer Extraportion Erholung ein.

Kulinarik, die verbindet – regionale Küche & erlesene Weine

Vier atmosphärisch unterschiedliche Genussbereiche – vom modernen Weingartenrestaurant bis zur edlen Weinbar – machen das Ratscher Landhaus zum Treffpunkt für Feinschmecker:innen. Die Küche kombiniert regionale Wurzeln mit kreativer Leichtigkeit und saisonaler Finesse. Besonders im Herbst verwöhnen aromatische Wildgerichte, gebratene Kastanien, frischer Sturm und andere Spezialitäten den Gaumen.

Mit einer beeindruckenden Auswahl von über 600 Weinen aus der Südsteiermark, Österreich und der Welt ist das Hotel ein Paradies für Weinliebhaber:innen. Der hauseigene Sommelier steht Gästen beratend zur Seite – mit Gespür für die perfekte Weinbegleitung zu jedem Gericht.

Veranstaltungstipp: Wildes Winter Grillen am 27. November 2025

Ein kulinarisches Highlight erwartet Gäste:innen beim „Wilden Winter Grillen“: Feinstes Wildfleisch aus der Region wird über offenem Feuer am stilvollen Ofyr Grill zubereitet. Ein Sechs-Gänge-Menü, edle Tropfen, knisterndes Feuer und stimmungsvolles Ambiente machen diesen Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis für Genießer:innen.

Urlaub mit Sinn: Adults-only-Zeit & Slow Travel Philosophie

Im Ratscher Landhaus kommen alle auf ihre Kosten: Während der Saison genießen Familien gemeinsame Auszeiten. Von November bis März jedoch öffnet das Hotel ausschließlich für Erwachsene – für stille Tage, tiefe Erholung und Zeit für sich.

Neu ist die Mitgliedschaft bei den Slow Travel Hotels – einer Gemeinschaft von Gastgeber:innen, die auf entschleunigtes Reisen, gelebte Regionalität und nachhaltige Genusskultur setzen. Das Ratscher Landhaus steht damit für bewusste Auszeiten, echte Begegnungen und ein Reiseerlebnis mit Haltung – inmitten einer der schönsten Regionen Österreichs.

Das perfekte Hideaway für Weinliebhaber:innen, Wellnessfreund:innen und Ruhesuchende

Das Ratscher Landhaus ist weit mehr als ein Hotel – es ist ein liebevoll geführter Ort für Menschen, die das Besondere suchen. Ob Weinurlaub im Herbst, Wellnesswochenende in der Südsteiermark oder Slow Travel mit Sinn – hier verbinden sich Natur, Genuss und Gastfreundschaft zu einer unverwechselbaren Wohlfühloase.