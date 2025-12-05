Hello Sunshine erinnert an The Last Guardian

Hello Sunshine ist ein Mystery-Survival-RPG von Red Thread Games, angesiedelt in den sonnenverbrannten Ruinen eines untergegangenen Konzerns.

Über Hello Sunshine

Wir übernehmen die Rolle der letzten Angestellten, deren Ziel es ist, einen fernen Turm zu erreichen, in dem über das Schicksal der verbliebenen Welt entschieden werden soll. Tagsüber bewegen wir uns in der Wüste im Schatten eines riesigen Roboters, um der tödlichen Sonneneinstrahlung zu entgehen, während sie Ressourcen sammeln und Ausrüstung herstellen. Nachts wird am Lager repariert, gekocht und aufgerüstet, wobei Nähe zum Roboter nötig ist, um die Kälte zu überstehen. Die Beziehung zum Roboter ist ein zentrales Spielelement: Die Maschine ist anfangs distanziert, soll sich aber im Verlauf der Geschichte durch Entscheidungen, Pflege und Reparaturen zunehmend an die Spielfigur binden. Diese Bindung beeinflusst sowohl erzählerische Momente als auch spielmechanische Vorteile.

Hello Sunshine ist vor allem als Einzelspieler-Erlebnis ausgelegt, bietet aber optionalen Koop, bei dem zwei Figuren die Reise aus unterschiedlichen Perspektiven erleben und Ressourcen teilen können. Der Fortschritt folgt einer linearen Route durch die Wüste, kombiniert mit Survival-Elementen, Erkundung und erzählerisch geprägten Begegnungen. Der aktuellste Trailer zum Spiel wurde bei der PC Gaming Show: Most Wanted 2025 gezeigt und betont die cineastische Inszenierung großer Mech-Kämpfe und die Wüstenlandschaft. Das Game ist derzeit für PC via Steam angekündigt, ein genauer Releasetermin steht noch nicht fest, anvisiert ist derzeit 2026. Seht euch den Trailer an – was haltet ihr davon?