Hello Kitty Island Adventure ist nun auch für Nintendo Switch 2 erhältlich

Sunblink hat Hello Kitty Island Adventure – Nintendo Switch 2 Edition für Switch 2 im eShop für 49,99 Euro veröffentlicht, kündigte der Entwickler an.

Über Hello Kitty Island Adventure – Nintendo Switch 2 Edition

Alle, die bereits die Switch-Version gekauft haben, können ein Upgrade über ein Upgrade Pack für 9,99 Euro erstehen. Hello Kitty Island Adventure ist derzeit für PlayStation 5, Switch, PC über Steam und Apple Arcade verfügbar. Zuvor wurde auch eine PlayStation 4-Version angekündigt. Die Nintendo Switch 2 Edition bietet die folgenden Verbesserungen gegenüber der Switch-Version:

Höhere Bildraten, feinere Grafik

CameraPlay fürs Spielen mit Freunden

Maus-Unterstützung bei Joy-Con 2-Nutzung

Einen neuen Trailer gibt es selbstverständlich ebenso. Hier ist er schon für euch: