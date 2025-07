Hell Is Us – 7 Minuten Gameplay als Video online

Publisher Nacon und Entwickler Rogue Factor haben ein siebenminütiges Gameplay-Video für Hell Is Us veröffentlicht.

Über Hell Is Us

„Die Dungeons basieren auf der gleichen Philosophie, die das Spiel bestimmt, die wir ‚Player-Plattering‘ nennen“, sagte Kreativdirektor und Art Jonathan Jacques-Belletete in einer Pressemitteilung. „Durch dieses Konzept wollen wir, dass die Spieler das Vergnügen wiederentdecken, auf eigene Faust zu erkunden, ohne von der Hand gehalten zu werden. Innerhalb der tiefen und mysteriösen Grenzen jedes Verlieses müssen die Spieler auf ihre Umgebung achten, um sich zu orientieren und herauszufinden, wie sie die vielen Hindernisse überwinden können, mit denen sie konfrontiert sind. Jeder Dungeon hat seinen eigenen unverwechselbaren Geschmack und unvergessliche Momente, die nach Abschluss in einem echten Erfolgserlebnis gipfeln.“ Die Geschichte von Hell is Us spielt in Hadea, einem fiktiven Land, das von einem tödlichen Bürgerkrieg verwüstet wird.

Diese Einsiedlernation verbirgt eine mysteriöse Vergangenheit und beherbergt alte, vergessene Dungeons, die wir erkunden müssen, um ihre Suche voranzutreiben und die Geheimnisse der seltsamen Ereignisse in der Region zu lüften. Jeder Dungeon ist einzigartig in seiner Atmosphäre, Herausforderungen und Bedeutung. Sie verlangen von uns, dass wir verschiedene Arten von Fähigkeiten einsetzen: interagieren und ihre Umgebung sorgfältig beobachten, ihren Sinn für Logik einsetzen und vor allem die vielen Feinde bekämpfen, die ihnen im Weg stehen. Darüber hinaus gipfelt jede der verschiedenen Dungeons in einer letzten, intensiven Konfrontation, die zu Enthüllungen führt, die Licht auf die gewundene Vergangenheit dieser abgelegenen Ecke der Welt werfen. Hell Is Us (es war schon mal für früher geplant) erscheint nun am 4. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series und PC über Steam.