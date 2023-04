Hasbro Pulse: 16 neue Figuren auf der Star Wars Celebration angekündigt

Hasbro Pulse enthüllte heute auf dem Hasbro Star Wars & Indiana Jones Panel auf der Star Wars Celebration 16 aufregende neue Star Wars Figuren, die von alten und neuen Abenteuern inspiriert sind. Die Star Wars Celebration ist das ultimative Fan-Erlebnis, das sich auf die weit, weit entfernte Galaxie konzentriert. Hier kommen über 60.000 Fans aller Altersgruppen aus der ganzen Welt zusammen, um das kulturelle Phänomen Star Wars zu feiern.

Zur Feier des 40-jährigen Jubiläums von “Die Rückkehr der Jedi-Ritter” wird The Black Series um neue Premium-Figuren mit klassischen Designs und Verpackungen erweitert, darunter Jabba the Hutt, R2D2, Luke Skywalker und Darth Vader. Mit exquisiten Merkmalen und Dekorationen verkörpert diese Serie die Qualität und den Realismus, den Star Wars-Fans lieben, und diese neuen Figuren sind keine Ausnahme.

Mit erstklassigen Details, Design und Verpackungen, die von der Originalreihe inspiriert sind, bietet die Vintage-Kollektion von den Filmen inspirierte Deko in Sammlerqualität, die die Fans kennen und lieben gelernt haben. Zu den Neuzugängen der Vintage-Kollektion gehören mehrere Figuren aus “Die Rückkehr der Jedi-Ritter” zu Ehren des 40-jährigen Jubiläums des Films, darunter Nien Nunb und ein Set von Jabbas Höflingen.

Auch Figuren aus The Mandalorian und The Book of Boba Fett wurden in das Sortiment aufgenommen, darunter der N-1 Starfighter (der ein wirklich einzigartiges Fahrzeug für den Mandalorianer und sein Ziehkind Grogu bietet), und der Kopfgeldjäger Krrsantan.