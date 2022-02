Harry Potter: Die Magie erwacht kommt 2022 für iOS und Android

Warner Bros. Games und NetEase, Inc. kündigten an, dass Harry Potter: Die Magie erwacht 2022 veröffentlicht wird – ein Free-To-Play-Sammelkarten- und MMO-Spiel.

Worum geht’s?

In Harry Potter: Die Magie erwacht beginnen Spieler:innen als junge Hexen und Zauberer, die gerade ihren Aufnahmebrief von der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei erhalten haben. Fans können ihren eigenen Charakter anpassen und alle wichtigen Schritte einer magischen Ausbildung durchleben, einschließlich dem Einkauf von Schulutensilien in der Winkelgasse, dem Aufsetzen des sprechenden Huts, um in ein Haus eingeteilt zu werden und dem Wettkampf im Duellier-Club.

Hexen und Zauberer dürfen in eine fesselnde, neue Geschichte eintauchen, in der sie auf viele vertraute Gesichter der Originalserie von Harry Potter sowie eine große Zahl neuer Charaktere treffen. Während die Spieler:innen Fortschritte im Spiel machen, erlernen sie Zaubersprüche, die in der Form von Karten ausgeführt werden können. Sie müssen magisches Wissen ansammeln, um diese zu Zauber meistern, einzigartige Strategien entwickeln und unglaubliche Kombinationen entdecken zu können, denn es ist sehr wichtig, wann man welchen Zauber am besten ausführt. Auf ihrer ganz eigenen Zaubererreise stellen sie sich immer schwerer werdenden Herausforderungen, treten gegen andere Spielende an und müssen lernen, die Magie zu beherrschen.

Über Harry Potter: Die Magie erwacht

Das Game dreht sich um Zaubererduelle und integriert dabei strategisches Rollenspiel in das Gameplay. Ab heute sind Spieler:innen in Europa dazu eingeladen, sich über Google Play und auf der offiziellen Website des Spiels vorab für das Spiel zu registrieren. Personen, die sich vorab registriert haben, erhalten exklusive Ingame-Belohnungen – ganz wie bei Kickstarter gilt: Je mehr Interessierte sich vorab melden, umso höher fallen diese Boni aus! So können zusätzliche Belohnungen wie Währung im Spiel, kosmetische Gegenstände und eine Niffler-Karte freigeschaltet werden, nachdem bestimmte Vorabregistrierungs-Schwellen überschritten wurden.

In Zusammenarbeit zwischen Warner Bros. Games und NetEase Games veröffentlicht und entwickelt, wird Harry Potter: Die Magie erwacht später in diesem Jahr weltweit für iOS und Android veröffentlicht. Der Titel ist Teil von Portkey Games, der Spielmarke, die sich dem Erschaffen von Videospiel- und mobilen Erlebnissen (wie etwa diese oder auch jene) für die Zaubererwelt widmet, die Spieler:innen in den Mittelpunkt ihres eigenen Abenteuers stellen. Harry Potter: Die Magie erwacht ist ein Multiplayer-Spiel, das Rollenspielelemente mit tiefgreifendem strategischen Gameplay sowie einen einzigartigen Grafikstil bietet. Weitere Informationen zum kommenden Mobiltitel werden noch folgen – wir bleiben gespannt!

Stimmen zum Spiel

„Mit Harry Potter: Die Magie erwacht haben wir in Zusammenarbeit mit NetEase Games ein robustes Mehrspielererlebnis erschaffen, das in der Zaubererwelt angesiedelt ist, und wir freuen uns unglaublich darüber, dass das Spiel nun bald weltweit veröffentlicht werden wird“, sagte David Haddad, Präsident von Warner Bros. Games. „Harry Potter: Die Magie erwacht setzt die überragenden Entwicklungs- und Veröffentlichungsmöglichkeiten sowohl von NetEase Games als auch von Warner Bros. Games ein, um den Spielenden ein fesselndes Gameplay-Erlebnis zu liefern, das mit beeindruckenden Features, einem tiefgreifenden Sammelkartensystem und einem wunderschönen, einzigartigen Grafikstil aufwartet.“

„Harry Potter: Die Magie erwacht war bei unseren aktuellen Spielerinnen und Spielern ein großer Erfolg und das Feedback der Fans war bisher außergewöhnlich gut“, sagte William Ding, Gründer und CEO von NetEase, Inc. „Wir freuen uns, dass wir diesen Titel nun auch unserem weltweiten Publikum vorführen dürfen und wir denken, dass die Fans einer der größten Marken der ganzen Welt sich mit großer Freude in ein neues Abenteuer stürzen und eine beeindruckende Geschichte genießen können, die sie auf eine wundervolle Reise durch die Zaubererwelt entführt, in der die Möglichkeiten dank der Magie wirklich grenzenlos sind.“ Trailer zum Spiel gefällig?