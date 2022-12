Happy tink-mas: Satte Rabatte bis zu 60%

In wenigen Wochen ist Weihnachten. Das Fest der Nächstenliebe und Zusammenkunft. Das traute Zuhause wird zum Ort der stimmungsvollen Musik, gelassenen Gemüter und strahlenden Herzen. Mit Smart Home Gadgets wird Weihnachten noch zauberhafter. Im Rahmen von tinkmas sind deshalb ab sofort und bis zum 05.01.2022 entspannte Weihnachtsdeals auf tink.at erhältlich.

Smarte Nacht, statt stressige Nacht! Der Winter hat Einzug gehalten und mit ihm kommt Weihnachten immer näher. Vor allem bedeutet das, eine schöne Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen. Gleichzeitig können die Feiertage aber auch sehr geschäftig sein: Die letzten Geschenke wollen eingepackt werden, das Weihnachtsessen steht auf dem Herd, Haustiere müssen vom Weihnachtsbaum ferngehalten werden und mittendrin versuchen Kinder, Kekserl zu stibitzen.

Ein Smart Home unterstützt Sie dabei, in all dem Trubel den Überblick zu behalten. Ob die bequeme Steuerung der intelligenten Lichterkette oder das Abspielen vom knisternden Kamin über eine Soundbar, die entspannte Weihnachtsstimmung ist nur einen Sprachbefehl entfernt.

Fit für jedes Weihnachtsessen

Besonders zu Weihnachten schlägt der Stress-Sensor bei vielen aus. Geschenke besorgen, von einer Weihnachtsfeier zur anderen hetzen und an Heiligabend ein Festmenü für die Familie zaubern. Umso wichtiger ist es, die eigenen Gesundheits- und Fitnesswerte täglich im Blick zu behalten. Das alles und noch viel mehr ist mit der Fitbit Sense möglich. Ob detaillierte Schlafanalyse, oder einem Stresswecker, der an Ruhepausen erinnert, die Fitbit lässt keine Fragen offen. Und weil Weihnachten das Fest der Liebe ist, gibt es die Aria Air inkl. 6-monatiger Fitbit Premium-Mitgliedschaft gratis oben drauf. So hat man Kalorienzufuhr, Trainingsdauer und Gewicht praktisch in einer App, auf einen Blick.

tink-tipp:

Die Fitbit Sense + gratis Aria Air – inkl. 6 Monate Fitbit Premium-Mitgliedschaft ist ab sofort zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt um nur 269,95 Euro (statt 359,90 Euro) auf tink.at verfügbar. Mit dem Code Fitbit10 gibt es nochmal 10€ Extrarabatt.



Wenn ein Geschenk nicht genug ist

Mit 4K-Video und HDR-Technik begeistert das Arlo Ultra 2 VMS5340 durch Aufnahmen mit unglaublicher Detailstärke. Praktische Features, wie etwa das 2-Wege-Audio mit Geräuschunterdrückung oder aber auch die einfache Installation via magnetischem Stromkabel machen das smarte Gadget Security-Profi bei jeder Wetterlage. Das Beste? Die Kamera kann ganz ohne Bridge oder Strom, nur über WLAN ins smarte Zuhause eingebunden werden. Und weil Weihnachten ist, gibt es einen Google Nest Hub der zweiten Generation gratis oben drauf. Merry Christmas!

tink-tipp:

Das Arlo Ultra 2 VMS5440 – Kabelloses 4K-Überwachungssystem mit 4 Kameras + kostenlosem Google Nest Hub (2. Generation) ist ab sofort zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt um nur 599,00 Euro (statt 1.199,98 Euro) auf tink.at verfügbar.



Schutzengel der smarten Art

Die Vorweihnachtszeit steht vor der Türe, doch je kälter es draußen wird, desto wärmer möchte man es in den eigenen Vier Wänden haben. Wichtig ist aber, nicht nur das eigene Wohl, sondern auch Mutter Erde zu berücksichtigen. Besonders in Zeiten der Teuerungswelle. Das Bosch Smart Home – Starter Set Heizung II 6er Set wird deshalb zum Schutzengel der smarten Art und hilft damit nicht nur Ihrer Geldbörse, sondern auch der Umwelt. Smarte Dienste wie etwa nachhaltiges Lüften stellen sicher, dass nur so viel geheizt wird, wie nötig und machen Energiesparen einfacher denn je. Via Sprachbefehl auch aus der Ferne, ist das Set eine smarte Alternative zu herkömmlichen Thermostaten und sorgt sowohl für das gewünschte Raumklima als auch niedrigeren Heizkosten.

tink-tipp:

Das Bosch Smart Home Heizkörper-Thermostat II 6er-Set ist ab sofort zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt um nur 399,00 Euro (statt 479,70 Euro) auf tink.at verfügbar.



Persönlicher Weihnachtself

“O.K. Google, zeig’ mir das Geheimrezept von Oma” -Die kompakten, smarten Bildschirme von Google fungieren insbesondere in der Vorweihnachtszeit als helfende Elfen. Einkaufslisten, Wunschzettel, Öffnungszeiten und Verfügbarkeit sind mit dem Google Nest Hub (2. Generation) auf einem Display ersichtlich. Nicht nur als zentraler Steuerungs-Hub, sondern auch zur Wiedergabe der beliebtesten Weihnachtsfilme, Musik-Highlights und sogar als digitaler Bilderrahmen dient das smarte 7-Zoll-LCD-Display. Das Leichtgewicht schmiegt sich mit nur 480g und edlem Design in jedes Umfeld ein. Ob in der Küche beim Backen, während der Dekoration des Weihnachtsbaums oder im Schlafzimmer, wenn einem der Weihnachtswunsch plötzlich wieder einfällt, der Google Nest Hub (2. Generation) ist ein Alleskönner und unterstützt unermüdlich – erhältlich im vergünstigten Doppelpack.

tink-tipp:

Das Google Nest Hub (2. Generation) im 2er-Pack – Smart Display mit Sprachsteuerung ist ab sofort zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt um nur 89,95 Euro (199,98 Euro) auf tink.at verfügbar.



Fit für Omas Kekse

Die Withings ScanWatch 42mm inklusive gratis Body Scale beeindruckt gleich mehrfach: in Zusammenarbeit mit Kardiologen und Somnologen entwickelt, punktet die Withings mit einer ununterbrochenen Herzschlag-Scannung. Dank dauerhaftem Scan der Vital-Parameter wie EKG, Atmungsverfolgung und Schlaftracking, liefert die Hybrid-Smartwatch medizinisch genaue Daten über Herz, Körper und Schlaf. Die Schlafapnoe-Erkennung garantiert dank integriertem SPO2-Sensoren Details über die Sauerstoffzufuhr, umso ausreichende Informationen zur Schlaf- und Gesundheitsoptimierung. So kann nicht nur an Heilig Abend der eigene gesundheitliche Zustand effizient beobachtet werden.

tink-tipp:

Die Withings Scanwatch 42mm + gratis Body Scale ist ab sofort zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt um nur 269,95 Euro (358,95 Euro) auf tink.at verfügbar.

O Du Sichere

Alle Weihnachtsgeschenke entgegennehmen, auch wenn niemand zu Hause ist? NUKI revolutioniert mit der Smart Lock 3.0 Pro plus gratis Door Sensor den Zutritt zum eigenen Zuhause. Einfach installiert, ermöglicht das WLAN-Modul Zugriff aus der Ferne – ganz ohne Schlüssel. Das Set macht das eigene Heim so spielerisch, smart und sicher. Nie mehr Zeit für die Schlüsselsuche verlieren und dem Postboten kann ganz ohne Umstände Einlass gewährt werden.

tink-tipp:

Das Nuki Smart Lock 3.0 Pro + Gratis Door Sensor ist ab sofort zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt um nur 279,00 Euro (statt 328,00 Euro) auf tink.at verfügbar.

Weitere tinkmas Deals: