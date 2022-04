Halo Infinite – Koop-Kampagne kommt nun im August 2022

Was lange währt, wird endlich gut: Halo Infinite soll laut 343 Industries im August das Koop-Kampagne-Update bekommen.

Mehr zum Koop-Modus in Halo Infinite

Nach mehreren Verzögerungen hofft 343 Industries, die Koop-Kampagne von Halo Infinite irgendwann im August 2022 nachzuliefern. Dies sagte das Studio in einem Roadmap-Update, das letzte Woche veröffentlicht wurde. Die Koop-Kampagne war eine der Funktionen, die zum Release nicht mitgekommen sind. Damals sagte 343, es plane, den Modus zusammen mit dem Update der zweiten Staffel des Spiels (etwa drei Monate nach dem Start) einzuführen. 343 verzögerte jedoch zuerst das Debüt der zweiten Staffel auf den 3. Mai und sagte später auch noch, dass die Koop-Kampagne zum Beginn der Saison nicht verfügbar sein würde.

Das Studio sagt jetzt, dass es einen Veröffentlichungstermin im August für die Netzwerk-Koop anpeilt. Damit nicht genug, denn der Split-Screen-Koop-Modus wird noch später kommen. Angeblich soll das Update dafür erst in der dritten Inhalts-Staffel (erscheint im November 2022) kommen – mal sehen, ob das noch dieses Jahr sein wird. Der Grund hinter all den Verzögerungen ist ein menschlicher: 343 Industries versucht, das eigene Team zu schützen und gesund zu halten. Schließlich ist die Crunch-Time für niemanden etwas Tolles, und so steigt das Studio bewusst auf die Bremse. Ob das für Halo Inifinite-Spieler:innen ausreicht, muss sich weisen. Somit heißt es weiter: Bitte warten!