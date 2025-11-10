Halo Infinite bekommt am 18.11. das letzte große Update

Das nächste große Update für Halo Infinite wird auch das letzte sein. Halo Studios haben angekündigt, dass sie Operation: Infinite am 18. November einführen.

Auf Wiedersehen, Halo Infinite

Es wird das letzte große Update für den Ego-Shooter sein, da sich das gesamte Team nun auf die „mehreren Halo-Titel“ in der Entwicklung konzentrieren wird. Xbox hat zuvor angekündigt, dass es Halo: Campaign Evolved, ein Remake des ersten Spiels der Franchise, Halo: Combat Evolved, irgendwann im Jahr 2026 veröffentlichen wird. Es wird für Xbox, PC und PS5 verfügbar sein. Laut nicht verifizierten Berichten arbeitet Halo Studios auch an einem neuen Multiplayer-Live-Service-Projekt, das Fortnite ähnelt. Operation: Infinite verdoppelt die Verdienstrate für Karriererang und Spartan-Punkte.

Der letzte kostenlose Operationspass hat kein Ablaufdatum und schaltet drei neue Rüstungssets frei. Ein Upgrade auf den 100-stufigen Premium-Pass gibt den Spielern die Möglichkeit, „fünf weitere einzigartige Rüstungssets, sechs Waffenmodelle und über 30 exklusive Spartan-Anpassungen“ freizuschalten. Das letzte große Update fügt auch eine neue asymmetrische Karte für ausgewählte Ranglistenmodi hinzu. Außerdem wird Halo Infinite immer noch eine wechselnde Auswahl an täglichen und wöchentlichen Herausforderungen sowie eine neue Liste von Ranglisten-Saisons für diejenigen haben, die es weiter spielen möchten.