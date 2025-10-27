Halo: Campaign Evolved: Die Serie kommt 2026 auch auf PS5

Xbox Game Studios und Halo Studios haben Halo: Campaign Evolved angekündigt, ein vollständiges Remake von Halo: Combat Evolved.

Halo nun auch für PS5

Halo: Campaign Evolved wird den ersten Auftritt der Halo-Serie auf PlayStation darstellen. Auf der Halo World Championship 2025 sagte Brian Jarrard, Community-Direktor von Halo Studios: „Es ist eine große Sache, es dauert lange, bis es kommt. Wir sind einfach super aufgeregt, jetzt noch mehr Spieler in dem Franchise begrüßen zu können, das wir geliebt haben, um uns in Halo zu verlieben, so wie wir es alle vor 24 Jahren hier zu diesem Zeitpunkt getan haben. Als Community-Typ weiß ich, dass die Halo-Community auch super aufgeregt ist, ihre Freunde willkommen zu heißen – es wird einfach mehr Halo für alle sein. Und es ist wirklich eine neue Ära. Halo kommt auf PlayStation, beginnend mit Halo: Campaign Evolved.“ Neue Missionen und mehr erwarten uns, wir dürfen uns freuen!

Klassische Halo-Kämpfe fühlen sich sofort vertraut an, aber noch feiner als je zuvor. Sprinten, zielen und engagiert euch mit raffinierter Präzision. Zum ersten Mal in können wir in Halo: Campaign Evolved neun zusätzliche ikonische Waffen aus der gesamten Serie einsetzen, darunter das Energieschwert, das Kampfgewehr und das Nadelgewehr, was uns mehr Möglichkeiten gibt, jeden Kampf anzugehen. In ähnlicher Weise sagte Jarrard im PlayStation-Blog-Enthüllungsbeitrag des Spiels: „Halo: Campaign Evolved kommt 2026 und startet am gleichen Tag auf PlayStation 5. Wir werden in den kommenden Monaten mehr zu erzählen haben, aber im Moment könnt ihr das Spiel ab heute auf die Wunschliste setzen. Wie der Master Chief einmal sagte: ‚Ich denke, wir fangen gerade erst an.'“