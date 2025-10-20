Halloween-Gewinnspiel: Wir verlosen coole IT-Sets von Funko und Loungefly

Anlässlich der schaurigsten Zeit des Jahres verlosen wir 2 Sets exklusive IT-Sets von Funko und Loungefly , bestehend aus je einem PENNYWISE LIGHT UP MINI BACKPACK – IT von Loungefly und drei Funko POP! Figuren zu Stephen King’s ES.

Was könnt ihr gewinnen?

Funko POP! PENNYWISE THE DANCING CLOWN

Macht einen Ausflug nach Derry und amüsiert euch mit POP! Pennywise™! Dieser Clown wird Ihre POP! Television-Sammlung garantiert erschrecken, wenn er in eure It: Welcome to Derry™-Reihe schwebt. Die Vinylfigur ist ca. 12,4 cm groß.

Funko POP! SKELETON MAN

Macht einen Ausflug nach Derry und schreit euch mit POP! Skeleton Man™ die Seele aus dem Leib! Diese Kreatur wird eure POP! Television-Sammlung garantiert in Angst und Schrecken versetzen, wenn sie in eurer It: Welcome to Derry™-Reihe auftaucht. Die Vinylfigur ist ca. 9,1 cm groß.

Funko POP! BOB GRAY

Macht einen Ausflug nach Derry und amüsiert euch mit POP! Bob Gray™! Dieser Clown wird Ihre POP! Television-Sammlung sicherlich erschrecken, wenn er in eure It: Welcome to Derry™-Reihe schwebt. Die Vinylfigur ist ca. 10,7 cm groß.

Willkommen in Derry. Wer ist bereit zum Schwimmen?!

Dieser Mini-Rucksack zeigt deinen Lieblingsclown Pennywise, der seine Gestalt verändern kann! Er schleicht sich über die Fronttasche, auf der „DERRY“ steht. Pennywises Augen leuchten auf, um dir einen zusätzlichen Schreck einzujagen. Auf den Seitentaschen findest du eine Illustration von Georgies Boot und den Schriftzug „Time to Float“.

Da die gruselige Jahreszeit vor der Tür steht, ist eine von IT inspirierte Tasche ein Muss!

Eigenschaften: