Halloween-Gewinnspiel: Wir verlosen coole IT-Sets von Funko und Loungefly
Anlässlich der schaurigsten Zeit des Jahres verlosen wir 2 Sets exklusive IT-Sets von Funko und Loungefly, bestehend aus je einem PENNYWISE LIGHT UP MINI BACKPACK – IT von Loungefly und drei Funko POP! Figuren zu Stephen King’s ES.
Was könnt ihr gewinnen?
- Wir verlosen 2 Sets bestehend aus je
- 1 x Funko POP! Pennywise The Dancing Clown
- 1 xFunko POP! Skeleton Man
- 1 x Funko POP! Bob Gray
- 1 x PENNYWISE LIGHT UP MINI BACKPACK – IT von Loungefly
Was könnt ihr gewinnen?
Funko POP! PENNYWISE THE DANCING CLOWN
Macht einen Ausflug nach Derry und amüsiert euch mit POP! Pennywise™! Dieser Clown wird Ihre POP! Television-Sammlung garantiert erschrecken, wenn er in eure It: Welcome to Derry™-Reihe schwebt. Die Vinylfigur ist ca. 12,4 cm groß.
Funko POP! SKELETON MAN
Macht einen Ausflug nach Derry und schreit euch mit POP! Skeleton Man™ die Seele aus dem Leib! Diese Kreatur wird eure POP! Television-Sammlung garantiert in Angst und Schrecken versetzen, wenn sie in eurer It: Welcome to Derry™-Reihe auftaucht. Die Vinylfigur ist ca. 9,1 cm groß.
Funko POP! BOB GRAY
Macht einen Ausflug nach Derry und amüsiert euch mit POP! Bob Gray™! Dieser Clown wird Ihre POP! Television-Sammlung sicherlich erschrecken, wenn er in eure It: Welcome to Derry™-Reihe schwebt. Die Vinylfigur ist ca. 10,7 cm groß.
Willkommen in Derry. Wer ist bereit zum Schwimmen?!
Dieser Mini-Rucksack zeigt deinen Lieblingsclown Pennywise, der seine Gestalt verändern kann! Er schleicht sich über die Fronttasche, auf der „DERRY“ steht. Pennywises Augen leuchten auf, um dir einen zusätzlichen Schreck einzujagen. Auf den Seitentaschen findest du eine Illustration von Georgies Boot und den Schriftzug „Time to Float“.
Da die gruselige Jahreszeit vor der Tür steht, ist eine von IT inspirierte Tasche ein Muss!
Eigenschaften:
- Kunstleder (Polyurethan)
- Stabiler Tragegriff oben
- Verstellbare Schulterriemen
- Leuchtfunktion
- Applikation, Prägung, geformter Metall-Reißverschlussanhänger und aufgedruckte Details
- Passendes Innenfutter
- Maße: 22,8 cm B x 26,6 cm H x 11,4 cm T
- Dies ist ein offiziell lizenziertes Produkt von Warner Bros.
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 3.11.2024 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
Beyond Pixels wünscht
viel Glück!
Mir wird hier kein Formular angezeigt.