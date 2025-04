Hades 2 wird 2025 konsolen-exklusiv für Nintendo Switch-Konsolen erscheinen

Hades 2 wird bei der Markteinführung exklusiv für die Nintendo Switch-Konsolen erhältlich sein. Ein Wahnsinns-Schachzug von Nintendo!

Hades 2 <3 Nintendo

In einem neuen Creator’s Voice-Video bestätigte der Entwickler Supergiant, dass das Spiel, das auch für andere Konsolen geplant ist, zuerst auf Nintendo Switch 2 erscheinen wird. Das Supergiant Games X-Konto hat eine Korrektur herausgegeben und behauptet nun, dass das Spiel auch auf der ursprünglichen Nintendo Switch gestartet wird, wenn es in v1.0 eintritt.Die Rogue-like-Fortsetzung, die seit einiger Zeit frühzeitig zugänglich ist, wird später in diesem Jahr für Nintendo Switch 2 erscheinen, aber es wurden keine spezifischen Informationen zu einem Startdatum bereitgestellt. Dies ist das neueste in einer Reihe von Creator’s Voice-Interviews, die Nintendo mit Drittentwicklern veröffentlicht.

Letzte Woche, nach der Enthüllung der Switch 2, bestätigte ein Creator’s Voice-Interview mit dem FromSoftware-Chef Hidetaka Miyazaki weitere Details über das neue Spiel The Duskbloods. Hades 2 wurde im Dezember 2022 angekündigt und ist eine direkte Fortsetzung seines Vorgängers, der mehrere Auszeichnungen für das Spiel des Jahres gewonnen hat. Es wurde im September 2020 nach einer Early Access-Start im Dezember 2018 veröffentlicht. „Als unsterbliche Figur der Unterwelt erkundest du eine größere, tiefere mythische Welt und überwindest die Streitkräfte des Titanen der Zeit mit der vollen Macht des Olymps hinter dir, in einer umfassenden Geschichte, die sich ständig durch jeden deiner Rückschläge und Erfolge entfaltet“, heißt es in der offiziellen Beschreibung des Spiels.