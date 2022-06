Gute Neuigkeiten – Dune: Spice Wars hat nun ein Multiplayer-Update erhalten

Fans freuen sich seit den Game Awards 2021 auf Dune: Spice Wars. Jetzt gibt es Updates vom Entwickler Shiro Games!

Mehr zu Dune: Spice Wars

Ja, Dune: Spice Wars sieht wie eine der vielversprechendsten Videospieladaptionen von Frank Herberts Science-Fiction-Serie aus. Wer das Spiel bereits in Steam Early Access besitzt und gespielt hat (unser Matthias hat das Game ausführlich getestet), darf sich nun auf Nachschlag freuen. Der Entwickler Shiro Games kündigte die Veröffentlichung des Multiplayer-Updates an, mit dem ihr und bis zu drei andere an 2v2- oder Free-for-All-Spielen teilnehmen können. Finden sich zu wenige Mitspieler:innen, wird das Game eure Runde mit Computergegnern füllen. Wie bei der Einzelspielerkomponente dürft ihr den Schwierigkeitsgrad eurer KI-Gegner und Faktoren wie Kartengröße, Sandwurmaktivität und mehr anpassen.

Multiplayer-Unterstützung ist zwar die Schlagzeile, aber das heutige Update enthält mehrere andere Verbesserungen. Shiro hat zusätzliche In-Game-Events eingeführt, die den Verlauf eurer Spiele verändern können. Das Studio hat auch neue Regionen hinzugefügt, um die Kartenvielfalt zu erhöhen, und unter anderem Gebäudegrafiken überarbeitet. Wer sich Dune: Spice Wars näher ansehen möchte, kann sich den Titel auf Steam holen – derzeit wartet ein Rabatt von 20 Prozent auf euch!