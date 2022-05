Dune: Spice Wars Early Access Test: Ein X4 mit Würze

In unserer Zeit mit Dune: Spice Wars fühlten wir uns in insgesamt zwischen fünf und zehn Stunden dauernden Spielen wiederholt dem Sieg, aber auch der Vernichtung nahe. Beides verfehlten wir allerdings wieder und wieder um Haaresbreite. Ob unsre Einheiten auf einem Sandwurm einer scheinbar verlorenen wichtigen Siedlung zur Hilfe eilten oder eine Landsraads Abstimmung uns zu so schwerem Nachteil gereichte, dass uns der Sieg entglitt – die Systeme, die Shirogames kreiert haben, sind bereits jetzt hervorragend ausbalanciert.

(c) Shirogames

Jede Fraktion hat ihre Stärken und Schwächen. Jede Partei kann die Topografie und die Bevölkerung Arrakis‘ auf ihre Art nutzen. Jeder Weg zum Sieg hat eine valide Chance auf Erfolg, aber auch reichlich Steine im Weg. Wichtig ist es, Dune: Spice Wars als das zu sehen, was es ist: ein RTS/X4 Strategiespiel, das uns erlaubt, unsere Version des Kampfes um das legendäre Spice auszuspielen. Es ist keine Nacherzählung der Story Paul Atreides‘ (der unseres Wissens nach im Spiel nicht vorkommt) und der Ereignisse aus Frank Herbert’s Büchern.

Wir haben uns Arrakis auf einem etwas in die Jahre gekommenen PC gestellt und bis auf seltene kurze FPS-Drops lief das Spiel auch bei mittleren Grafik-Settings wunderbar. Der Artstyle ist – wie bei Shirogames‘ Northgard – ein leicht cartoony-stilisierter Look, der klare schöne Bilder zeigt.

Alles zusammen ist Dune: Spice Wars ein äußerst gelungenes Strategiespiel, das näher an X4 als RTS ist. Besonders für eine Early Access Variante bietet Shirogames hier Beeindruckendes und weitere Verfeinerungen und Erweiterungen könnten das Spiel zu einem absoluten Must-Play für Strategiefans machen.