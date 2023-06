Guardians of the Galaxy: Hasbro kündigt Star Lord Premium Helm und Groot Fanprodukte an

Mit einem Box-Office-Erfolg (weltweit) bislang von fast 800 Millionen (Quelle imdb) hat Guardians of the Galaxy Vol. 3 für Furore gesorgt – wer nicht genug von den Guardians bekommen kann, hat nun allen Grund zur Freude, denn Hasbro bringt hochwertige Guardians of the Galaxy Produkte in den Handel. Welche das sind, erfahrt ihr hier.

Das sind die neuen Guardians of the Galaxy Produkte

Im Fokus stehen Peter Jason Quill alias StarLord und Groot, ein baumartiges Wesen. Hasbro bedient hierbei jedes Alter und jede Leidenschaft. Echte Sammler:innen kommen bei dem elektronischen Star-Lord Premium Helm auf ihre Kosten. Kleinere Rollenspielfans können mit der Groot Spielmaske in die Rolle ihres Lieblingscharakters schlüpfen. Mit den Groot Action-Figuren aus der Titan Hero Serie und dem Deluxe Blast ‘N Battle haben Fans vielfältige Möglichkeiten, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen.

Ein ultimatives Sammlerstück für erwachsene „Guardians of the Galaxy“- Fans ist der elektronische Star-Lord Premium Helm – originalgetreu, wie er im Marvel Cinematic Universe erscheint. Durch die filmgetreue Formgebung und die Details schlüpfen Fans direkt in die Rolle von Peter Jason Quill, dem charismatischen Anführer der Guardians. Auf Knopfdruck können charakteristische Sounds an dem elektronischen Star-Lord Premium Helm aus der Marvel Legends Series aktiviert werden, um sich in ein galaktisches Abenteuer zu begeben.

Eine der beliebtesten Charaktere, nicht erst seit dem 3. Teil der Filmreihe, ist das baumähnliche Wesen Groot. Als er heranreift und weitere Fähigkeiten erlangt, hilft Groot beim Aufbau von Knowhere, dem Hauptquartier der Guardians, das als interdimensionale Kreuzung und wissenschaftliches Observatorium dient.

Hasbro stellt für wahre Groot-Fans gleich 3 neue Produkte bereit, um in der Rolle des Lieblingshelden anzutreten. Die Action-Figur Groot aus der Titan Hero Serie ist mit verschiedenen Bewegungspunkten ausgestattet, sodass Kinder und Sammler:innen verschiedene Posen und Actionsequenzen nachstellen können. Fans ab 4 Jahren können die Deluxe Blast ‘N Battle Groot Action-Figur nach Lust und Laune ausstatten, um jedes Battle in der Galaxie zu bestehen.

Mit der sprechenden Groot Rollenspielmaske können sich Kinder als ihr Lieblingscharakter aus Guardians of the Galaxy Vol. 3 verkleiden und sich die phantastischen Weltraumabenteuer von Groot und den Guardians vorstellen. Durch die Abwärtsbewegung des Kinns wird Groots charakteristischer Spruch „I am Groot“ in 15 Variationen wiedergegeben.