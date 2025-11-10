GTA 6 ist schuld: GTA 5 kehrt in den PS Plus-Katalog zurück

In einer scheinbar jährlichen Tradition wird Grand Theft Auto 5 diesen Monat in den PS Plus-Spielekatalog zurückkehren. Das liegt wohl an GTA 6!

Hey, GTA 5

Der zuverlässige Dealabs-Insider billbil-kun, der eine lange Erfolgsbilanz bei der korrekten Enthüllung kommender Hardware- und Softwareankündigungen hat, kündigte das kürzlich an. Laut dem Leaker wird GTA 5 eines der Spiele sein, die am 18. November im PlayStation Plus-Spielkatalog erscheinen werden, der für PS Plus-Abonnenten auf den Premium- und Extra-Stufen verfügbar ist. Der Rest der Spiele, die im November in den PS Plus-Spielkatalog kommen, muss noch bekannt gegeben werden, aber billbil-kun erwartet, dass die vollständige Ankündigung um den 12. November herum erfolgen wird.

Dies ist nicht das erste Mal, dass GTA 5 im Spielekatalog verfügbar ist – es wurde zuvor im Dezember 2023 und November 2024 hinzugefügt und war jedes Mal etwa sechs Monate verfügbar, bevor es aus dem Dienst entfernt wurde. Wenn die Hinzufügung dieses Monats eine weitere sechsmonatige Verfügbarkeitsfrist ist, hätte dies bedeutet, dass die Entfernung des Spiels aus dem Spielekatalog mit der Veröffentlichung von Grand Theft Auto 6 zusammenfiel, das am 26. Mai veröffentlicht werden sollte. Aber mittlerweile wurde GTA 6 ja auf den 19. November 2026 verschoben – dieser Plan geht also nicht mehr auf.