GTA 6 erneut verschoben: Wen überrascht das noch?

Rockstar Games hat Grand Theft Auto 6 zum zweiten Mal verschoben. GTA 6, das mit Spannung erwartete Open-World-Krimi-Epos, lässt auf sich warten!

Warten auf GTA 6

Das Mega-Spiel, das zuvor für eine Veröffentlichung im Mai 2026 geplant war, soll nun am 19. November 2026 erscheinen, hat Rockstar Games angekündigt. Rockstar kündigte am Donnerstag die jüngste GTA 6-Verzögerung an, kurz vor den Einnahmen des Verlags Take-Two Interactive, und stellte fest, dass zusätzliche sechs Monate Entwicklungszeit „es uns ermöglichen werden, das Spiel mit dem Maß an Glanz zu beenden, das Sie erwartet und verdient haben“. Eine weitere Verzögerung für GTA 6 ist jedoch keine große Überraschung. Rockstar ist für seinen Perfektionismus bekannt und hat auch in der Vergangenheit seine großen Spiele länger bearbeitet, darunter Titel wie Grand Theft Auto 4, Grand Theft Auto 5 und Red Dead Redemption 2.

Da Teil sechs nun als „die größte Spieleinführung der Geschichte“ mit einem Start-Publikum von Millionen von Spielern weltweit gehandelt wird, liegt das nur auf der Hand. Vor allem spricht Chef Strauss Zelnick von einem angepeilten Metascore über 95 – da herrscht natürlich Druck! „Es tut uns leid, dass wir zusätzliche Zeit zu dem hinzugefügt haben, was wir für eine lange Wartezeit wissen, aber diese zusätzlichen Monate werden es uns ermöglichen, das Spiel mit dem Maß an Glanz zu beenden, das Sie erwarten und verdienen. Wir möchten Ihnen noch einmal für Ihre Geduld und Unterstützung danken. Während die Wartezeit etwas länger dauert, freuen wir uns unglaublich darauf, dass die Spieler den weitläufigen Zustand von Leonida und eine Rückkehr in die moderne Vice City erleben.“