GTA 6 Hype: Wie sicher ist der Termin im Mai 2026 ?

Die Gaming-Welt wartet gespannt auf die Veröffentlichung von GTA 6, die nun offiziell für den 26. Mai 2026 angesetzt ist. Doch obwohl Rockstar Games diesen Termin bestätigt hat, bleiben viele Brancheninsider skeptisch.

Rückblick auf den letzten Release

Rockstar Games soll bereits 2014, kurz nach dem Release von Grand Theft Auto V, mit schlichten Konzeptionsarbeiten an Grand Theft Auto VI begonnen haben; die frühe Entwicklungsphase (Pre-Production) nahm nach dem durchschlagenden Erfolg von Red Dead Redemption 2 im Jahr 2018 Fahrt auf, bevor die Hauptproduktion schließlich im Jahr 2020 in vollem Umfang startete. Schon lange gilt Grand Theft Auto VI als einer der ambitioniertesten Titel der Videospielgeschichte. Selbst Take‑Two‑Interactive‑Vorstandsvorsitzender und CEO Strauss Zelnick sagt: „Die Vorfreude auf diesen Titel dürfte die größte sein, die es je für ein Entertainment-Produkt gegeben hat.“

Die Veröffentlichung von GTA 6 wird zweifellos für weltweite Aufmerksamkeit sorgen – doch wie sicher kann man sein, dass dieses Datum eingehalten wird?

Vergleichen wir die Situation mit Red Dead Redemption 2: Wo mit jedem neuen Trailer ein neuer Release-Zeitraum genannt wurde, bis beim dritten Trailer schließlich ein genaues Erscheinungsdatum feststand. Trailer #1 kündigte den Herbst 2017 an, Trailer #2 den Frühling 2018, und Trailer #3 schließlich den 26. Oktober 2018 – das tatsächliche Veröffentlichungsdatum.

Bei GTA 6 wurde mit dem ersten Trailer ein grober Zeitraum gennant, und dann schon beim zweiten Trailer das genaue Datum festgelegt – der 26.Mai 2026. Was darauf schließen lässt, dass man den konkreten Termin mit großer Zuversicht gewählt hat und das Team fest darauf vertraut, diesen auch einzuhalten.

Doch laut einem aktuellen Bericht von „Bloomberg“ gibt es innerhalb des Entwicklerteams weiterhin Zweifel daran, ob GTA 6 wirklich pünktlich erscheint. Ganz im Gegensatz meint CEO Zelnick optimistisch: „In der Vergangenheit haben wir gesetzte Termine in der Regel zuverlässig eingehalten.“

Kommt GTA 6 wirklich nächstes Jahr im Mai ?

Rockstar Games ist dafür bekannt, Spiele zu verschieben, aber das kann man ihnen kaum verübeln, wenn sie bei jedem neuen Titel nach den Sternen greifen. Der zweite Trailer zu Grand Theft Auto VI zeigt deutlich, wie umfangreich das Projekt wirklich ist. Nach der Verschiebung wurde im Finanzbericht von Take-Two nochmals betont: „Zusätzliche Entwicklungszeit – und die damit verbundenen Kosten – stellen eine lohnende Investition für ein derart ambitioniertes Projekt dar.“

Ob das frisch angesetzte Datum im Mai nächsten Jahres tatsächlich eingehalten wird, kann niemand mit Sicherheit sagen – unerwartete Verzögerungen können aus den verschiedensten Gründen auftreten. GTA Insider @GameRoll_ bestätigt durch seine Quellen: „Die Verschiebung auf 2026 war ABSOLUT notwendig. Wenn wir GTA 6 bereits 2025 bekommen hätten, wäre das Spiel deutlich schlechter ausgefallen. Viele coole Features hätte man streichen müssen, um die Deadline einzuhalten.“

Ein paar weitere Monate für den Feinschliff – gerade angesichts der enormen Detailverliebtheit und des außergewöhnlichen Engagements – könnten sicherlich nicht schaden. Das würde nicht nur dabei helfen, den nahezu unmöglichen Erwartungen der Fans möglicherweise gerecht zu werden, sondern auch den Stress des Entwicklerteams deutlich reduzieren. Zusätzlich könnte man mit einer Veröffentlichung Ende Oktober oder Anfang November 2026 vom lukrativen Weihnachtsgeschäft profitieren – selbst wenn der Titel unabhängig davon ohnehin enorme Verkaufserfolge erzielen wird.

Überraschende Theorie

Eine kuriose Zufallstheorie sorgt dennoch dafür, dass viele Fans fest an den 26. Mai glauben: Sie knüpft an eine Textzeile aus dem RDR2‑Song „Red“, in der es heißt: „Seven months gone and seven years to go.“ Interessanterweise entspricht genau dieser Zeitraum – 7 Jahre und 7 Monate – der Spanne zwischen dem Release von Red Dead Redemption 2 am 26. Oktober 2018 und dem nun bestätigten Veröffentlichungsdatum von GTA 6 am 26. Mai 2026.

GTA 6 lässt die Gaming-Branche zittern

Unsicherheit herrscht auch bei Entwicklerstudios und Publishern – die direkte Konkurrenz, blickt nervös auf die geplante Veröffentlichung von GTA 6. Einerseits sorgt der nun klar kommunizierte Release-Zeitpunkt für Erleichterung: Der immense Druck, eigene Titel im Schatten dieses Mega-Blockbusters zu veröffentlichen, fällt weg. Studios können ihre Planungen anpassen und den restlichen Jahresverlauf für ihr Rampenlicht nutzen, ohne ständig mit einer plötzlichen GTA 6-Ankündigung rechnen zu müssen.

Andererseits haben viele Unternehmen schon vor der offiziellen Bekanntgabe reagiert: Interne Verschiebungen und strategische Anpassungen wurden vorgenommen, um der Konkurrenzsituation frühzeitig auszuweichen. Eins ist klar: Zeitgleich mit Grand Theft Auto VI zu erscheinen könnte verheerende Auswirken haben!

Jason Schreier berichtet etwa: „Ein Entwickler, der an einem großen Multiplayer-Spiel arbeitet, erzählte mir, dass sie ihren Veröffentlichungstermin bereits einmal vom Herbst 2025 auf das Frühjahr 2026 verschoben haben … Jetzt stecken sie in der Klemme: Eine erneute Verzögerung wäre kostspielig und würde den Druck auf einen noch späteren Release weiter erhöhen. Doch was, wenn wir erneut verschieben und dann auch GTA 6 weiter nach hinten rutscht? Es gibt keine Garantie, dass Mai 2026 wirklich steht. Die beste Hoffnung wäre vielleicht eine Veröffentlichung im März, April oder sogar Anfang Mai – und darauf zu hoffen, dass es nicht zum Desaster wird.“

Gerüchte über mehrere Rockstar Spiele

Gerüchten zufolge wird die Wartezeit auf GTA 6 doch spannender ausfallen als befürchtet. Noch vor dem Release sollen mehrere legendäre Rockstar‑Klassiker in neuem Glanz erscheinen: Überarbeitete Versionen von Grand Theft Auto IV und Max Payne 3 für die aktuellen Konsolen sowie eine Nintendo Switch 2 Fassung & Leistungs-Update für Red Dead Redemption 2.