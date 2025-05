GTA 6: Seit mindestens 2020 in Entwicklung, wird das Warten wert

Die Muttergesellschaft von Rockstar Games, Take-Two, sagte, dass Grand Theft Auto 6 seit mindestens fünf Jahren in der Entwicklung ist.

Über GTA 6

Gleichzeitig behauptete der Verlag, dass seine jüngste Verzögerung „eine würdige Investition“ sein wird. Es wurde angenommen, dass GTA 6 nach der Veröffentlichung von Rockstars letztem Titel, Red Dead Redemption 2, im Jahr 2018 in voller Produktion war. Der CEO von Take-Two, Strauss Zelnick, deutete jedoch in der Ergebnismitteilung des Unternehmens am Donnerstag an, dass die Entwicklung erst während der Pandemie zunahm. „Grand Theft Auto VI begann die Entwicklung im Jahr 2020 nach dem massiven Erfolg von Red Dead Redemption 2 ernsthaft, und der Titel ist jetzt das am meisten erwartete Unterhaltungsobjekt aller Zeiten“, sagte er. Zelnick kommentierte die Entscheidung, GTA 6 von 2025 bis Mai 2026 zu verschieben, und sagte, er glaube, dass es sich lohnen würde. „Rockstar erwartet, Grand Theft Auto VI am 26. Mai 2026 zu veröffentlichen, was in unserem Geschäftsjahr 2027 liegt. Ich glaube, dass es eine lohnende Investition ist, Rockstar zusätzliche Zeit für ein so bahnbrechendes Projekt zu geben“, fügte er hinzu.

„Der Ehrgeiz und die Komplexität von Grand Theft Auto VI sind größer als bei jedem vorherigen Rockstar-Titel, und das Team ist bereit, ein weiteres erstaunliches Unterhaltungserlebnis zu veröffentlichen, das die Erwartungen der Spieler übertreffen wird. Ich denke, wenn wir ein bestimmtes Datum festgelegt haben, waren wir im Allgemeinen sehr gut darin, es zu erreichen“, sagte er. „Wenn wir uns der Fertigstellung eines Titels nähern, der nach Perfektion strebt, werden die Bedürfnisse oder das Fehlen davon deutlich. In diesem Fall gab es eine Gelegenheit mit einer kleinen Menge an zusätzlicher Zeit, dachten wir, um sicherzustellen, dass Rockstar Games seine kreative Vision ohne Einschränkungen erreicht. Und ich habe diesen Ansatz natürlich unterstützt.“ Kurz nach seinem Debüt veröffentlichte Rockstar eine Erklärung, in der es wiederholte, dass der neueste Trailer zu Grand Theft Auto 6 auf PS5-Hardware aufgenommen wurde, „bestehend aus gleichen Teilen Gameplay und Zwischensequenzen“.