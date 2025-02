GTA 5 (PC) bekommt nun endlich auch Next-Gen-Verbesserungen

Die PC-Version von Grand Theft Auto 5 erhält am 4. März ein kostenloses Update, mit dem die Next-Gen-Verbesserungen erscheinen.

GTA 5 mit allen Extras

Das Update war zuvor exklusiv für PS5 und Xbox Series verfügbar und brachte vieles mit, einschließlich verbesserter Grafik, neuer Funktionen und des GTA+-Abonnementdienstes. Alle, die derzeit GTA 5 auf dem PC besitzen, können kostenlos auf diese neue Version upgraden, dies gab Rockstar am Donnerstag bekannt. Zu den neuen technischen Verbesserungen gehören Raytracing-Funktionen, die nur auf dem PC verfügbar sind (wie Ambient Occlusion und globale Beleuchtung); Unterstützung für AMD FSR1, FSR3 und NVIDIA DLSS 3; schnellere Ladezeiten mit SSD und DirectStorage; verbesserte Unterstützung für höhere Auflösungen, höhere Seitenverhältnisse und höhere Bildraten; DualSense-Controller-Unterstützung; und verbessertes Audio mit Unterstützung für Dolby Atmos. Rockstar sagt, dass PC-Fans auch Zugang zu einer Reihe von „viel nachgefragten“ GTA Online-Funktionen haben werden, darunter eine Reihe neuer Fahrzeuge und Upgrades bei Hao’s Special Works (HSW), eine Karrierefortschrittsfunktion und eine aktualisierte Zielseite.

Wir können jetzt auch an einer neuen Nebenquest teilnehmen, bei der Tiere im gesamten südlichen San Andreas auftauchen. Schließlich können wir zum ersten Mal auf dem PC GTA+ kaufen – den Premium-Mitgliedschaftsdienst von GTA Online, der Vorteile wie 500.000 $ jeden Monat (bei Abrechnung geliefert) und Shark-Karten nur für Mitglieder mit 15% Bonus GTA$ bietet. Anfang dieses Monats behauptete Rockstars Muttergesellschaft Take-Two, dass Grand Theft Auto 6 immer noch auf dem besten Weg sei, später in diesem Jahr veröffentlicht zu werden. Das hat natürlich Folgen: Letzten Monat behauptete Bloomberg, dass rivalisierende Spieleverlage aufgrund der geplanten Veröffentlichung von GTA 6 so lange wie möglich warten, um sich zu ihren Veröffentlichungsterminen für den nächsten Herbst zu verpflichten. Sie wollen sehen, ob Teil sechs seine Frist einhalten oder auf 2026 verschoben wird, mit dem Ziel, einen erheblichen Abstand zwischen der Veröffentlichung ihrer eigenen Spiele und denen von Rockstar zu schaffen, wird behauptet. Bis dahin gibt es GTA 5!