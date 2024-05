Grüne Anstecknadeln in Disney Dreamlight Valley sammeln: So geht’s schnell!

Für die Dreamlight Parks-Festivitäten in Disney Dreamlight Valley müsst ihr einige Anstecknadeln sammeln. Wie kommt ihr schnell an die grünen? Lest hier mehr!

Grüne Anstecknadeln für das Parks-Fest

Wie wir bereits berichteten, gibt es mit dem Update gleich drei neue Aufgaben in Disney Dreamlight Valley zu erfüllen. Da sich derzeit alles um die Disney Parks dreht, gibt es natürlich ein passendes Dreamlight Parks Fest dazu. Wenn ihr die Aufgaben allerdings lösen sollt, werdet ihr gebeten, eine Unzahl an Anstecknadeln (oder Anstecknaldeln, wie es das Game auch schon mal sagt) zu sammeln. Allerdings könnt ihr davon immer nur vier pro täglicher Aufgabe sammeln, und dazu müsst ihr alle Bewohner:innen durchlaufen und deren Wünsche erfüllen.

Es geht aber auch leichter! Denn Dagobert gibt euch eine wöchentliche Aufgabe, die zwar ebenfalls mit Sammeln zu tun hat, allerdings winken euch dafür als Belohnung gleich 50 der grünen Anstecknadeln. Wer sich hier also ranhält, kann rasch den Bestand auffüllen und sich so die Auszeichnungen für den Popcorn-Fan holen! Als Ausgleich für eure Mühen dürft ihr euch dann die Landkarten der Disney-Parks als Dekorationsgegenstand hinhängen, wo ihr es auch wollt. Habt ihr noch mehr Tipps für uns? Ab damit in die Kommentare!