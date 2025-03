Großes Update für Monster Hunter Wilds erscheint am 4.4., bringt Mizutsune

Das erste kostenlose Titel-Update von Monster Hunter Wilds wird am 4. April veröffentlicht, gab Capcom bekannt.

Monster Hunter Wilds: Erstes Update

Das Titel-Update 1 zeigt die Ankunft des sprudelnden Leviathans Mizutsune in den Verbotenen Ländern zusammen mit anderen neuen Herausforderungen und Funktionen wie dem Erz-Temperierten Rey Dau, dem Grand Hub-Sammelbereich, der seine Türen für Jäger öffnet, das erste Festival-Saison-Event und mehr. Ein zweites kostenloses Titel-Update ist für diesen Sommer geplant, in dem Lagiacrus als neues jagbares Monster gehängt wird. Hier ist die Roadmap der kommenden Updates:

Über Mizutsune

Zuletzt in Monster Hunter Rise zu sehen kommt Mizutsune am 4. April in die Verbotenen Länder. Ab Rang 21 können wir die Mission zur Jagd auf Mizutsune freischalten, indem wir mit Kanya im Scharlachroten Wald sprechen, aber Jäger sollten sich auf die anmutigen Angriffe und die lähmenden Blasen des Leviathans vorbereiten. Rey Dau wird auch in einer Event-Quest für alle über dem Jägerrang 50 kommen und eine größere Herausforderung bieten. Die Marke “ Jäger-Rang 50″ wird auch eine Mission freischalten, um Zoh Shia erneut zu jagen, woraufhin das furchterregende Monster während des Erwachens der Wyvern in den Ruinen von Wyveria für zusätzliche Jagden und die Möglichkeit, Zoh Shia-Teile für Jäger und Palico-Ausrüstung zu sammeln, erscheint.

Arena-Quests, Herausforderungsquests und kostenlose Herausforderungsquests werden auch als zeitlich begrenzte Event-Quests erscheinen. Arena-Quests und Herausforderungsquests können von bis zu zwei Spielern mit vorgegebener Ausrüstung abgeschlossen werden. In der Zwischenzeit haben kostenlose Herausforderungsquests keine Ausrüstungsbeschränkungen und können Jagdpartys von bis zu vier Spielern beinhalten. Spielt alles erneut für schnellere klare Zeiten und verdient einen Platz auf der Rangliste für spezielle Anhänger als Belohnung. Neue Event-Quests werden weiterhin auf dem Quest-Board erscheinen und beinhalten Möglichkeiten, spezielle Rüstungen zu verdienen, deinen Jägerrang schnell zu erhöhen, Kochzutaten zu sammeln und mehr.

Kräfte sammeln, neue Entscheidungen

Titel-Update 1 führt den Grand Hub in Monster Hunter Wilds ein – einen riesigen Sammelraum für Jäger, um sich auf neue Weise zu engagieren, wie z.B. im neuen Barrell Bowling-Minispiel, um nützliche Gegenstände und Anhänger zu verdienen. Jäger können sich auch im Grand Hub versammeln, um die Traditionen des Dorfes Suja zu beobachten, einschließlich der nächtlichen Gesangsleistung der Diva. Wenn ihr mit Tetsuzan in Suja sprecht, nachdem ihr den Rang 16 erreicht habt, wird der Grand Hub freigeschaltet, an welchem Punkt der Trupp-Informationsschalter von den Windward-Ebenen verlegt wird, so dass alle ihre Trupps bequem im Gemeinschaftsbereich verwalten können.

Jede Saison findet im Grand Hub eine einzigartige Feier statt. Diese beginnen mit dem Festival of Accord: Blossomdance, das vom 22. April bis zum 6. Mai läuft. Während der Festivals werden sich das Aussehen und die verfügbaren Mahlzeiten im Grand Hub ändern, und Jäger können zeitlich begrenzte Ausrüstung, Gesten, Pop-Up-Camp-Dekorationen und mehr erhalten. Zusätzlich zu den saisonalen Event-Quests werden auch die am meisten zuvor gehaltenen Event-Quests zurückgegeben. Der temperamentierte Rey Dau wird am Ende des Festivals im Mai als Teil einer Event-Quest erscheinen. Jäger sollten ihre Augen offen für eine bevorstehende Capcom-Kollaboration mit einem weiteren Titel gegen Ende des Monats halten! Seht unten einen neuen Trailer und die vollständige Präsentation: