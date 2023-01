Großes Update 3.01 für The Callisto Protocol ist da, mit New Game Plus-Modus

Der Entwickler Striking Distance Studios veröffentlichte ein neues Update für sein Science-Fiction-Horrorspiel The Callisto Protocol. Lest hier mehr!

Es gibt wie üblich Fehlerbehebungen und allernorts Verbesserungen, wobei der größte Neuzugang in Form eines neuen Game Plus-Modus kommt. Diese Funktion war ursprünglich für den Februar angedacht, vermutlich wurde hier Gas gegeben, da der Titel nicht so erfolgreich war wie erhofft. Der New Game+ Modus ermöglicht es den Spieler:innen, ihren Fortschritt auf einen neuen Spielstand zu übertragen, nachdem sie das Spiel durchgespielt haben. Danach können alle Waffen, Upgrades und Callisto Credits, die ihr angesammelt habt, bei eurem nächsten Lauf an der ersten Reforge-Station abgeholt werden.

Der neueste Patch für The Callisto Protocol (Version 3.01) fügt jedoch nicht genug hinzu, um ein erneutes Durchspielen zu empfehlen. Es gibt willkommene Fehlerbehebungen und Leistungsoptimierungen, aber die Funktionen, die das Spiel von Striking Distance laut Gamer-Feedback benötigt – bessere Rücksetzpunkte, die Möglichkeit, Zwischensequenzen zu überspringen, Kapitelauswahl und der Hardcore-Schwierigkeitsmodus (soll im Februar kommen) – sind noch nicht da. Also wird es für die Hardcore-Fans wohl eher der Februar 2023 werden, wenn das Spiel erneut durchgespielt wird. Was ist eure Meinung zu diesem Titel?