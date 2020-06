Grimgar, Ashes & Illusions Gesamtausgabe erscheint am 24.8.2020 auf DVD und Blu-ray

Gute Nachrichten für alle Fans von Grimgar, Ashes & Illusions, die die Serie noch nicht in ihrem Schrank haben – KAZÉ Deutschland veröffentlicht eine Grimgar, Ashes & Illusions Gesamtausgabe am 24.8.2020 auf DVD und Blu-ray, die euch die komplette Serie beschert.

Worum geht’s?

Haruhiro erwacht im Dunkeln, ohne sich zu erinnern, wie er an diesen Ort kam und wo er überhaupt ist. So wie ihm geht es noch weiteren Mädchen und Jungen. Ein verschlagener Kerl namens Brit erklärt ihnen, dass sie sich hier, im Land Grimgar, ihr Brot selbst verdienen müssen. Als Soldaten in Ausbildung ist es ihre Aufgabe, die Menschen vor Kreaturen wie den Goblins zu beschützen. Nur wenn ihre Jagd erfolgreich ist, erhalten sie Geld für Essen und Kleidung. Gefangen in einer Welt, die einem Rollenspiel gleicht, sind Haruhiro und seine Gruppe aufeinander angewiesen. Nur durch Kampf und Erlangung neuer Fähigkeiten können sie überleben. Doch keiner von ihnen hielt je eine Waffe in der Hand oder musste gar töten …